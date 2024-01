E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, acompanhámos os temas mais preponderantes da CES2024, analisámos o Football Manager 2024, demos a conhecer o carro SU7 da Xiaomi, e muito mais.

Com a rápida evolução dos sistemas de Inteligência Artificial, adensam-se as preocupações e receios em relação ao impacto que esta tecnologia terá na sociedade e até mesmo no papel da humanidade. Mas a Google criou uma "Constituição do Robot" para que as máquinas IA não nos matem.

A exploração de fontes de energia renováveis tem sido alvo de atenção e investimento, por forma a ser potencializada. Em mais um passo, agora, os trabalhos começaram para aquele que deverá ser "o maior projeto solar do mundo", nas Filipinas.

Nos anos 80 e 90, algumas séries de ficção cientifica levantaram o véu de muita tecnologia que hoje é trivial. No entanto, há áreas, como na medicina, que ainda estamos um passo atrás do que era mostrado nos descobrimentos galácticos. BeamO da Withings aproxima-se do que era apenas "uma coisa dos filmes". Este dispositivo ausculta, tira a temperatura, regista o oxigénio no sangue e dá informações preciosas sobre a nossa saúde. É já uma das maiores atrações da CES 2024.

O Wi-Fi 7 já não é propriamente uma novidade para os leitores do Pplware. Tal como tínhamos indicado aqui, esta nova versão do standard do Wi-Fi iria chegar no início de 2024. As especificações do Wi-Fi 7 foram agora finalizadas.

Desde que é um rumor que o carro elétrico da Xiaomi desperta um interesse grande em muitos mercados. Este é um concorrente direto da Tesla e da Porsche, ainda mesmo antes de chegar ao mercado. Agora, e segundo o CEO da Xiaomi, o SU7, o carro elétrico da Xiaomi, deverá ser um exclusivo do mercado da China.

A CES 2024 é um campo fértil em inovação. Como tal, a Samsung e a Tesla juntaram esforços e anunciaram uma nova parceria para melhorar a experiência de energia nas residências. Esta aliança entre as duas empresas tem como objetivo ligar a plataforma SmartThings Energy aos produtos da empresa de Elon Musk, como o inversor Solar e a bateria doméstica Powerwall.

Esta empresa é nova e o sangue jovem fê-la pensar a Inteligência Artificial (IA) e a assistência virtual de uma forma um tanto diferente. Conheça o Rabbit R1, um pequeno ajudante para levar no bolso e não representar distrações.

Como é seu apanágio, o CES 2024 foi palco de uma larga lista de novidades tecnológicas. Uma delas foi assinada pela Hyundai e diz respeito ao seu concept eVTOL, um veículo que representa o futuro.

A Hyundai revelou um radical protótipo designado IONIQ 5 N NPX1, um concept equipado com componentes da N Performance Parts, no Salão Automóvel de Tóquio 2024.

Football Manager já se encontra entre nós desde o ano passado, com Football Manager 2024 mas não poderia deixar de deixar uma opinião sobre o jogo, assim como uma homenagem ao que esta série tem representado para os apreciadores de gestão e do desporto rei.