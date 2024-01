Espreite o radical IONIQ 5 N NPX1, um concept da Hyundai desenhado para competir

A Hyundai revelou um radical protótipo designado IONIQ 5 N NPX1, um concept equipado com componentes da N Performance Parts, no Salão Automóvel de Tóquio 2024.

O NPX1 é o primeiro protótipo da N Performance Parts baseado no premiado automóvel elétrico de alto desempenho HYUNDAI IONIQ 5. Com ele, a marca planeia melhorar a experiência de utilização de veículos elétricos de alto desempenho com a N Performance Parts, que começou originalmente em 2019 e continua a desenvolver peças de performance de alta qualidade para os clientes da Hyundai.

Continuando com os veículos com motor de combustão interna, como i30 N e i20 N, a Hyundai N planeia oferecer componentes de alta performance especializados para modelos N totalmente elétricos, incluindo o Hyundai IONIQ 5 N.

O protótipo NPX1 apresenta uma série de melhorias específicas para a gama de veículos N que estarão disponíveis para compra num catálogo de peças N Performance, em breve. Este inclui um repartidor dianteiro em carbono, saias laterais, difusor traseiro, spoiler na asa traseira, jantes de liga leve em carbono híbrido, pastilhas de travão de alto desempenho e molas de rebaixamento. O interior do protótipo é ainda enriquecido com forro em alcantara e bancos desportivos.

Em 2024, a Hyundai Motor Company dará um passo em frente como líder no desenvolvimento de novos componentes de alta performance adequados à era dos veículos elétricos de alto desempenho, como demonstrado pelo protótipo NPX1. Não nos limitando às peças de tuning, estamos também a desenvolver a personalização de software, como o som e a calibração do veículo através de atualizações OTA ("Over the Air" – sem fios), o que abrirá uma categoria completamente nova de personalização de EV para um futuro empolgante que se depara a todos os entusiastas das altas performances.

Partilhou Joon Park, vice-presidente do N Brand Management Group.

As peças protótipo da N Performance Parts aplicadas ao concept model NPX1 serão desenvolvidas para produção, em preparação para serem comercializadas em 2024. A começar pelo IONIQ 5 N, a Hyundai N irá expandir a disponibilidade dos produtos N Performance Parts para todos os modelos N.