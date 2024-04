Tesla Model Y Long Range RWD com 600 km de autonomia chega à Europa, mas não a toda!

A Tesla lançou uma nova versão do popular elétrico Model Y em vários países europeus. Denominada Model Y Long Range Tração traseira, esta é a segunda versão mais económica do SUV compacto de entrada de gama da Tesla, mas é a mais potente no que diz respeito à autonomia de condução. Sim, já está à venda em Portugal!

Com uma distância máxima de viagem classificada pelo WLTP de 600 quilómetros com uma carga completa, o novo Model Y europeu supera a versão Long Range tração integral às 4 rodas em 67 km (WLTP), tudo isto por menos 3000 euros em Portugal.

O novo Model Y LR RWD começa nos 48.990 euros em Portugal, o que o torna € 4000 mais caro do que o modelo básico de tração traseira com a bateria de alcance padrão. Além disso, é importante notar que o Model 3 atualizado com tração nas quatro rodas e a bateria de longo alcance ainda supera o alcance anunciado do novo modelo Y em 29 km no ciclo WLTP.

No entanto, o preço deste elétrico mais pequeno é de 48.990 euros. Sim, é exatamente o mesmo preço. O que possivelmente deverá deixar dúvidas ao cliente do que escolher!

De acordo com a publicação oficial da Tesla no X, o Model Y Long Range Tração traseira tem um consumo médio de energia de 14.9 kWh/100 km, o que faz dele o modelo com o custo por quilómetro mais baixo do mercado europeu de SUV elétricos.

No entanto, o sítio Web da Tesla afirma que o mesmo modelo tem um consumo médio de 15,5 kWh/100 km. Em comparação, o mesmo sítio Web indica que o Model Y com tração traseira de série consome 15,7 kWh/100 km.

Atualmente, a nova versão de longo alcance com tração traseira pode ser encomendada em 19 países europeus:

Áustria

República Checa

Dinamarca

Finlândia

Alemanha

Bélgica

Luxemburgo

Suíça

Espanha

Portugal

Noruega

Suécia

Islândia

Itália

Grécia

Polónia

Eslovénia

Roménia

Hungria.

Curiosamente, países como o Reino Unido e os Países Baixos não constam da lista.

A título de curiosidade, nos Estados Unidos, a única versão de longo alcance do Model Y disponível também vem com tração integral. Começa em 49.990 dólares (antes do crédito fiscal) e tem uma autonomia de 500 km com uma carga completa, segundo a EPA.