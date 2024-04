NASA mostra Europa Clipper de perto. Sonda está quase pronta para rumar à lua de Júpiter

Custa cinco mil milhões de dólares e irá, em breve, procurar vida na lua gelada de Júpiter: a NASA revelou a muito aguardada sonda espacial Europa Clipper.

Cientistas espaciais norte-americanos mostraram a sonda espacial Europa Clipper de perto à imprensa. Esta sonda interplanetária está próxima de partir numa missão inovadora até à Europa, uma das luas geladas de Júpiter.

A Europa é uma das 95 luas que circundam Júpiter. Porém, destaca-se pela potencial existência de vida extraterrestre. Esta desconfiança surge, devido ao seu oceano subsuperficial, que se acredita estar enterrado sob uma concha gelada.

O objetivo da missão Europa Clipper passa, essencialmente, por perceber se estaremos, de facto, sozinhos no universo, conforme partilhou o cientista Bob Pappalardo.

Europa Clipper da NASA quase pronta

Com um investimento de cinco mil milhões de dólares, a sonda conta com um conjunto de instrumentos sofisticados, incluindo câmaras, espectrómetros, um magnetómetro e um radar. Tudo isso permitirá que conduza uma investigação exaustiva do misterioso terreno da lua Europa.

Conforme partilhado por Pappalardo à Associated Press, estes instrumentos têm a capacidade de penetrar na crosta gelada da lua, revelando potencialmente a presença de água líquida.

Para completar, com sucesso, a missão, a Clipper terá de lidar com o poderoso campo de radiação que rodeia a Europa, o que constitui uma ameaça para os seus instrumentos sensíveis. Além disso, as longas distâncias envolvidas causam atrasos significativos nas comunicações, com os dados a demorarem cerca de 45 minutos a chegar ao Mission Control.

Mais desafios incluem a dependência da nave espacial em relação à energia solar, uma vez que o tempo que passar na superfície pouco iluminada poderá representar um problema. Sobre isto, Jordan Evans, gestor de projeto da missão Europa Clipper, explicou o grande contraste na produção de energia: uma queda abrupta de 23.000 watts perto da Terra para uns meros 700 watts em Júpiter.

Lançamento da sonda para explorar Europa de Júpiter

O lançamento da Europa Clipper está previsto acontecer a partir do Centro Espacial Kennedy da NASA, na Florida, a bordo de um foguetão Falcon Heavy da SpaceX, num período que se inicia a 10 de outubro.

Prevê-se que a nave espacial viaje seis anos, passando por Marte e pela Terra, antes de chegar a Júpiter em 2030. Uma vez na órbita de Júpiter, a Clipper efetuará uma série de sobrevoos próximos da Europa.

Embora a missão não procure explicitamente sinais de vida, as suas descobertas poderão fornecer informações valiosas sobre a potencial habitabilidade da Europa e, além disso, de outros corpos celestes no nosso sistema solar e para além dele.