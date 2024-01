Lamborghini apresenta o Telemetry X: sistema para monitorizar a condução e nível de stress

No CES 2024, a Lamborghini apresentou uma abordagem de alta tecnologia à formação de condutores que utiliza os dados do veículo para melhorar as capacidades de quem o conduz. Denominado Telemetry X, o sistema é apenas um protótipo por enquanto, mas poderá ser aplicado aos futuros supercarros da Lamborghini.

Se tem um supercarro, o único sítio onde o pode deixar à solta é numa pista de corridas. E como o facto de poder comprar um carro rápido não lhe confere automaticamente as capacidades de condução necessárias para tirar o máximo partido dele, é provável que também precise de algum treino. Este será o objetivo do Telemetry X.

Num futuro próximo, os nossos supercarros não oferecerão apenas emoções, mas experiências de condução verdadeiramente envolventes. O Telemetry X é uma antevisão perfeita dos serviços conectados que os nossos clientes poderão experimentar nos próximos anos

Afirmou o CEO da Lamborghini, Stephan Winkelmann, num comunicado.

Os sistemas de recolha de dados são ferramentas importantes para tornar os pilotos de competição e os seus carros mais rápidos, e já começaram a aparecer versões mais simplificadas nos carros de estrada. O Performance Data Recorder da General Motors pode captar dados como tempos de volta e até vídeo. E a Lamborghini estreou o seu próprio sistema em 2020 no Huracán STO.

Mas o Telemetry X da Lamborghini vai mais longe

A funcionalidade Remote Garage utiliza uma ligação 5G para transmitir vídeo e dados do automóvel, permitindo que os condutores recebam feedback em direto de um técnico. Isso significa que eles não só não precisam de estar no carro, como podem estar em qualquer lugar do mundo. Os dados do automóvel são combinados com sensores biométricos que podem monitorizar aspetos como o ritmo cardíaco e o nível de stress para procurar outras áreas a melhorar para além da técnica de condução.

O Telemetry X também inclui um assistente de voz "copiloto digital" que pode analisar dados do veículo e dados biométricos para fornecer feedback ao vivo, como indicações sobre onde travar ou que linha seguir numa curva, bem como notificações sobre o desempenho do veículo.

A Lamborghini testou o Telemetry X no Revuelto, o novo supercarro híbrido plug-in emblemático da fabricante, por isso talvez o vejamos tornar-se uma funcionalidade disponível para esse modelo no futuro. Ou talvez a Lamborghini utilize esta tecnologia para dar ao seu primeiro veículo elétrico, previsto no conceito Lanzador apresentado pela primeira vez em 2023.

