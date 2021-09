Conheça o Xavier, o robô que vai patrulhar as ruas de Singapura

Numa tendência que é crescente, o mundo tem percebido a panóplia de atividades que um robô pode desempenhar. Apesar da ausência da vertente humana, as máquinas têm mostrado ser muito úteis e eficazes em inúmeras situações. Em Singapura, por exemplo, serão os robôs os responsáveis pela patrulha de algumas áreas.

A inspeção é feita em áreas pedonais da cidade-estado, onde a vigilância é uma prioridade.

Ao longo do tempo, fomos conhecendo vários robôs que se mostraram capazes de desempenhar as mais variadas tarefas. Afinal, a sua capacidade de treino torna-os bastante eficientes e úteis. Nesse sentido, Singapura começou a testar robôs de patrulha que inspecionam as suas áreas pedonais.

Conforme explicou um comunicado de imprensa, os robôs, de nome Xavier, irão percorrer o Toa Payoh Central a partir do dia 5 de setembro, e durante três semanas, à procura de “comportamentos sociais indesejáveis”. Estes incluem ajuntamentos com mais do que cinco pessoas (tendo em conta as medidas em vigor devido à COVID-19), tabagismo em áreas proibidas, bicicletas mal estacionadas, condução de veículos motorizados em percursos pedestres e outras atividades ilegais.

Se um cidadão estiver a protagonizar alguma das situações para as quais o Xavier está treinado para intervir, ele exibirá uma mensagem que irá referir a sua infração.

O projeto dos robôs Xavier envolve cinco agências governamentais de Singapura: HTX, National Environment Agency, Land Transport Authority, Singapore Food Agency e Housing and Development Board. O desenvolvimento e construção dos robôs ficou a cargo da HTX e da Agency for Science, Technology and Research.

Robô Xavier patrulhará as ruas de Singapura

Os robôs a circular em Singapura são autónomos e estão equipados com sensores que evitam os obstáculos – como peões -, quer em movimento, quer quando estão estacionados. A câmara fotográfica de que dispõem fornece imagens em 360 graus e o painel de instrumentos mostra detalhes como a bateria e os sinais vitais do robô. O percurso a ser realizado é definido pelos agentes governamentais, que podem responder aos incidentes através de um intercomunicador acoplado ao Xavier.

O destacamento de robôs terrestres ajudará a aumentar os nossos recursos de vigilância e execução. Por exemplo, a vigilância de vendedores ambulantes ilegais pode ser intensiva em mão-de-obra, uma vez que os agentes têm de ser destacados para várias áreas em toda a ilha. A adoção de tecnologia robótica pode ser utilizada para melhorar tais operações, e reduzir a necessidade de os nossos oficiais fazerem patrulhas físicas.

Disse Lily Ling, diretora do Escritório Regional do Leste da Singapore Food Agency, num comunicado de imprensa.

Esta ação levada a cabo pelo governo de Singapura sublinha que os robôs poderão ser, efetivamente, o futuro em vários campos.