Persephone: Um guia turístico robô? Sim, já existe!

Ao longo do tempo, fomos verificando a automatização de muitos serviços, por forma a facilitar o quotidiano, por exemplo. Aludindo ao que poderemos vir a encontrar no futuro de forma mais frequente, na Grécia, está agora um robô a servir de guia turístico.

Embora pareça algo futurista, a verdade é que o robô tem tido sucesso a conduzir os turistas pela Alistrati Cave, enquanto fala 33 idiomas.

Na Grécia, a visita pela Alistrati Cave é guiada pelo Persephone. Com nome inspirado na mitologia grega, o robô é o primeiro no mundo a guiar visitantes ao longo de uma atração turística.

Embora seja capaz de responder a 33 perguntas apenas em grego, enquanto conduz os turistas pelas grutas, dá as indicações em 33 idiomas e, em três idiomas, consegue estabelecer interações básicas com as pessoas.

De acordo com o The New York Post, a construção do robô Persephone custou 139.000 dólares e foi encomendada pela National Technology and Research Foundation, na Grécia.

Aparentemente, as visitas guiadas pelo robô têm sido um verdadeiro sucesso. Afinal, conforme adiantou Nikos Kartalis, diretor científico da Alistrati Cave, as grutas registaram um aumento de 70% de visitantes, comparativamente aos números do ano passado, coincidindo com a chegada do Persephone. Além disso, revelou que os turistas ficam bastante entusiasmados para interagirem com o robô, especialmente as crianças.

Como se desloca o robô pelas acidentadas grutas?

Não sendo as grutas espaços que facilitem o movimento às pessoas, levanta-se a mesma questão relativamente ao Persephone. Então, para se deslocar pelas grutas, este desliza num passadiço utilizando as suas rodas e, para garantir que todos os visitantes o veem, é pintado de branco.

Das oito paragens da Alistrati Cave, três são guiadas pelo robô. Embora pudesse fazer as restantes, os criadores querem começar aos poucos, preferindo aperfeiçoar algumas características antes de o colocarem em mais paragens. Por exemplo, segundo os criadores o robô ainda se move lentamente, pelo que pretendem trabalhá-lo no sentido de o acelerar.