TikTok é acusado de divulgar notícias falsas sobre a COVID-19

O TikTok é atualmente uma das mais populares aplicações sociais do mundo. No entanto, à semelhança de outras do género, nem sempre consegue moderar e gerir em tempo útil todos os conteúdos, desadequados e falsos, partilhados pelos utilizadores.

Desta forma, a plataforma está agora a ser acusada de permitir a divulgação e recomendação de notícias falsas sobre a pandemia da COVID-19.

Informações falsas sobre a COVID-19 circulam no TikTok

Segundo a ONG Media Matters, o algoritmo da app TikTok está a recomendar aos utilizadores vídeos com conteúdos falsos sobre a pandemia da COVID-19.

A entidade divulgou um relatório na semana passada onde indica que realizou vários testes à rede social e verificou que a plataforma recomendou vídeos com conspirações já desmentidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre o coronavírus. Esta ONG adianta que o problema do algoritmo do TikTok é que ele prioriza o engajamento em vez do conteúdo dos vídeos. Desse forma, exibe assuntos que deveriam ser omitidos.

As seguintes imagens são alguns screenshots de vídeos recomendados pela rede social chinesa à Media Matters.

De acordo com a organização, grande parte dos vídeos com conteúdos falsos surge no separador "para si", o espaço onde a plataforma inclui vídeos de outros membros que os utilizadores ainda não seguem, mas que são tendência naquele momento. Em suma, o problema é que, como é conteúdo apelativo, o TikTok exibe-o mais facilmente, ignorando a qualidade do mesmo.

Segundo algumas fontes, uma das contas que tem 114 mil, conta já com 12,6 milhões de visualizações num dos seus vídeos com notícias falsas sobre a pandemia.

Rede social chinesa já reagiu...

A Media Matters refere também que está preocupada com a influência que este género de conteúdos tem sobre a população. A ONG adianta ainda que:

Aparentemente o TikTok priorizou o engajamento do conteúdo em vez do bem-estar dos utilizadores, ao permitir a disseminação de informações imprecisas e mentiras perigosas sobre a COVID-19 e as vacinas numa altura em que a desinformação está a criar consequências reais num formato de uma crise de saúde pública ainda maior.

Por sua vez, a rede social respondeu dizendo estar focada em apoiar os utilizadores através da disponibilização de informações e recursos precisos de especialistas em saúde pública. Além disso, a plataforma chinesa diz que já celebrou parcerias com a OMS de forma a desmentir notícias falsas através de informações confiáveis e verificadas.