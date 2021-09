Beach Bot: O robô que apanha beatas de cigarros na praia

Já ouviu falar no Beach Bot? A poluição das praias é uma enorme preocupação. A falta de civismo dos seres humanos leva a que facialmente o lixo/poluição vá parar ao mar afetando as mais diversas espécies.

Recentemente foi desenvolvido um robô capaz de apanhar beatas de cigarro na praia. Se o ajudar, ainda pode ganhar dinheiro. Vamos conhecer melhor o Beach Bot.

Beach Bot é um robô que funciona de forma autónoma...

Chama-se Beach Bot e é um robô inteligente criado pelo investigadores Edwin Bos e Martjin Lukaart. Este robô integrar um sistema de inteligência artificial da Microsoft, permitindo ao robô funcionar de forma autónoma. De acordo com as informações, este robô tem a capacidade de localizar as beatas sozinho e até de localizar as beatas que se encontram soterradas.

Segundo o que consta, a ideia de criar este robô inteligente, surgiu pelo facto do filho de quatro anos de um dos criadores brincar na praia e ter apanhado várias beatas de cigarro com as mãos.

Além do robô, existe ainda uma aplicação móvel denominada de Microsoft Trove App, que permite às pessoas submeterem fotos das zonas da praia com beatas. Desta forma, quem submeter fotos, pode ganhar 20 cêntimos por foto.