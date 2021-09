Apple anuncia oficialmente o evento de 14 de setembro para o iPhone 13 e não só

Era um rumor já com traços de alguma certeza. Contudo, só agora é que se pode dizer que oficialmente a Apple irá apresentar no próximo dia 14 o novo iPhone 13 e algumas outras novidades.

A Apple confirmou oficialmente o evento totalmente virtual e transmitido a partir do Apple Park. Para este evento a empresa de Cupertino deu-lhe o slogan “California streaming”.

É oficial. O evento da Apple é dia 14 de setembro

O evento da Apple no próximo dia 14 de setembro será realizado às 10 horas de Cupertino e 18 horas de Portugal continental. Este evento marca o segundo ano consecutivo em que a Apple realiza a keynote anual de setembro de forma totalmente virtual devido à pandemia.

O evento será transmitido ao vivo no site da Apple, no canal da empresa no YouTube e através da app Apple TV no iPhone, iPad, Mac e Apple TV.

O que podemos esperar deste evento além do iPhone 13?

Muito já se vaticinou e são rumores que se poderão transformar em factos, neste caso em anúncios de produtos. Portanto, oficialmente aparecerá o iPhone 13. Espera-se que o novo iPhone traga um punhado de novos recursos. Rumores de mudanças incluem um notch menor, melhorias no grupo de câmaras, ecrã com tecnologia ProMotion 120 Hz e muito mais.

O Apple Watch Series 7 também deve ser anunciado durante o evento de 14 de setembro. Com um design totalmente novo e um ecrã maior, o Apple Watch Series 7 está a preparar-se para ser uma atualização notável. No entanto, os relatórios indicam que a Apple enfrenta problemas de produção que podem restringir severamente o fornecimento.

A Apple também está a planear novos AirPods que podem ser anunciados neste mesmo evento. Há rumores de que os AirPods 3 cheguem com um design semelhante aos AirPods Pro, mas sem pontas de ouvido substituíveis.

Serão eventualmente também anunciados novos números de vendas e receitas, assim como poderão aparecer novidades nos serviços que a empresa comercializa.

Outra certeza é o lançamento oficial do iOS 15, watchOS 8, iPadOs 15, tvOS 15, macOS Monterey e audioOS 15.