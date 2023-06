Saudosos adeptos de Squid Game, a Netflix já lançou o trailer da segunda temporada

Foi um dos maiores sucessos da Netflix, em 2021, e a promessa de que voltaria estava, desde essa altura, de pé. Agora, a Netflix lançou o primeiro trailer da segunda temporada de Squid Game, bem como o elenco que vai dar o corpo às balas.

Desde o dia 16 de junho que o Brasil está a ser palco do Tudum da Netflix, um festival realizado pela plataforma de streaming para deixar toda a gente a par das novidades.

Depois de ser um grande sucesso, em 2021, a segunda temporada da série sul-coreana Squid Game foi altamente requisitada e ei-la - ou, pelo menos, eis o primeiro trailer.

A Netflix aproveitou o festival Tudum para apresentar um pequeno vídeo, cerca de um minuto e meio, que serviu para confirmar algumas presenças no elenco e para adiantar a chegada de novos atores.

O vídeo confirma a continuidade de Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-joon e Gong Yoo, e revela quatro estreias: Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Sung-hoon e Yang Dong-geun. Sobre o enredo, contudo, não se sabe muita coisa.

Além do vídeo, a Netflix aproveitou ainda o Tudum, no Brasil, para antever o "The Squid Game: The Challenge", o programa, tipo reality show, inspirado na série e sobre o qual lhe falamos aqui. Sem a morte como consequência, os 456 participantes reais enfrentarão desafios inspirados em Squid Game, e habilitar-se-ão ao prémio de 4,56 milhões de dólares.