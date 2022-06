A Netflix anunciou recentemente o regresso de Squid Game com uma segunda temporada. Esta foi uma das séries de maior sucesso da plataforma de streaming, cuja história era tão simples quanto jogar jogos tradicionais e não acabar morto.

Agora a proposta sai da ficção para a vida (quase) real. Squid Game: The Challenge será um programa, tipo reality show, da Netflix Reality e que já tem inscrições abertas.

A Netflix está a dar vida ao fenómeno mundial Squid Game com a maior série de competição de todos os tempos, Squid Game: The Challenge.

Segundo o que é descrito, Squid Game: The Challenge terá o maior prémio de sempre na história da televisão, com uma recompensa de 4,56 milhões de dólares. O jogo contará também com um número elevado de participantes. Estão abertas inscrições para 456 jogadores reais.

À medida que irão competir em vários jogos inspirados na série original - além de novas adições surpreendentes - as suas estratégias, alianças e personagens serão testados, enquanto os concorrentes são eliminados à sua volta.

E quem se pode inscrever no Squid Game: The Challenge?

Ao contrário do Squid Game da ficção, não é suposto que haja mortes no final. Neste jogo o pior destino dos participantes é voltar para casa de mãos a abanar.

A inscrição dos participantes já está a decorrer em SquidGameCasting.com. Para este primeiro desafio, a empresa está à procura de pessoas em todo mundo, cujo único requisito é que saibam falar inglês.

De relembrar que Squid Game detém o título de série mais popular da Netflix de todos os tempos, com mais de 1,65 mil milhões de horas de visualização nos primeiros 28 dias após a sua estreia em setembro de 2021. A segunda temporada está confirmada, só ainda não foi avançada uma data para chegar à plataforma.