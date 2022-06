Monkeypox: União Europeia fornecerá 110 mil vacinas contra a varíola dos macacos

A Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou esta terça-feira mais 22 casos de infeção humana por vírus Monkeypox em Portugal. Isto significa que já existem no país 231 casos confirmados. Os casos na Europa continuam a subir e, face a este cenário, a União Europeia chegou a acordo para fornecer 110.000 vacinas contra a varíola dos macacos.

As doses serão entregues em proporção à população, começando pelos países com as necessidades mais urgentes.

Monkeypox: números continuam a crescer e a vacina começa a ser necessária

A União Europeia assinou um acordo com a Bavarian Nordic para o fornecimento de cerca de 110.000 doses de vacina contra a varíola dos macacos, informou a Comissão da UE e a empresa. Segundo a Comissária da Saúde da UE Stella Kyriakides, as vacinas serão compradas com fundos da UE e entregues aos estados-membros.

As doses serão entregues em proporção à população, começando pelos estados com as necessidades mais urgentes. As entregas começarão imediatamente e serão concluídas nos próximos meses, disse a empresa.

Foram registados cerca de 900 casos de Monkeypox em 19 países da UE, assim como na Noruega e Islândia, que serão elegíveis para doses mesmo que não sejam membros da UE, informou a Comissão.

A vacina dinamarquesa da Bavarian Nordic biotech, conhecida como Imvanex na Europa e Jynneos nos EUA, foi aprovada contra a varíola, no entanto, ainda não está autorizada na UE contra a Monkeypox, disse a Comissão da UE.

A vacina contra a varíola também protege as pessoas contra a varíola dos macacos, uma vez que este vírus está intimamente relacionado com o vírus da varíola.

Disse a Comissão.

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) está em conversações com a Bavarian Nordic biotech para uma rápida aprovação. Alguns estados da UE, incluindo a Alemanha Portugal e Espanha, já têm planos para comprar vacinas contra a Monkeypox.

