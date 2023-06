Entusiasta da manete das velocidades? Toyota quer uma caixa manual falsa para os elétricos

Depois de haver fabricantes a incluir a simulação do barulho do motor, nos carros elétricos, para os cativar os entusiastas, agora, a Toyota quer criar uma caixa de velocidades manual falsa, por forma a aproximar os elétricos dos carros com motor de combustão interna.

Para os entusiastas dos carros com motor de combustão interna, há pormenores que fazem a diferença e que, de certa forma, poderão ser um entrave à compra de elétricos - desde o barulho do motor, à caixa de velocidades manual.

Portanto, a ideia da Toyota passa por assegurar que os condutores dos elétricos sentem que estão, na verdade, a conduzir um carro com motor de combustão interna. Segundo o The Wall Street Journal, para isso, a fabricante japonesa está a trabalhar numa caixa de velocidades semelhante à dos modelos tradicionais, mas falsa.

O objetivo é claro: aliar as vantagens associadas a um carro elétrico à experiência de condução tradicional

De acordo com a mesma fonte, a caixa de velocidades que a Toyota está a planear instalar em alguns dos seus modelos elétricos é completamente artificial. Afinal, a ideia é apenas simular a utilização da caixa de velocidades tradicional.

Além disso, incluirá colunas que figurarão o ruído de um motor (inexistente), como já acontece em alguns modelos eletrificados para segurança dos peões, mas também por preferência dos condutores.

De qualquer modo, esta caixa de velocidades manual falsa para elétricos é ainda um protótipo em desenvolvimento, pelo que não é claro se chegaremos, efetivamente, a vê-la nos carros da Toyota - ou de outras fabricantes interessadas na ideia.

Ainda assim, fica a curiosidade, pois, considerando que um carro elétrico não tem um motor de combustão interna, nem qualquer tipo de engrenagem que exija a mudança das velocidades manual, esta é uma ideia cuja concretização seria interessante de perceber.