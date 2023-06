Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

West End Girls - Pet Shop Boys

Pet Shop Boys é uma dupla britânica de synth-pop, formada em Londres em 1981 e composta por Neil Tennant (voz principal, teclados, guitarra ocasional) e Chris Lowe (teclados, voz).

Os Pet Shop Boys já venderam mais de cem milhões de discos em todo o mundo e estão listados como a dupla de maior sucesso na história da música britânica pelo Guinness Book. Três vezes vencedores do Brit Award e seis vezes indicados ao Grammy Award, desde 1985 eles alcançaram 42 singles Top 30, 22 deles Top 10 no UK Singles Chart, incluindo quatro números um do Reino Unido: "West End Girls" (também número um no Billboard Hot 100 dos Estados Unidos), "It's a Sin", um aclamado cover de "Always on My Mind" e "Heart". Outras canções de sucesso incluem um cover de "Go West", "Opportunities (Let's Make Lots of Money)" e "What Have I Done to Deserve This?" em dueto com Dusty Springfield.

Nos Brit Awards 2009, em Londres, os Pet Shop Boys receberam um prémio de contribuição excecional para a música. Em 2016, a revista Billboard nomeou os Pet Shop Boys como o duo/grupo número um durante os quarenta anos desde o início do gráfico em 1976. Em 2017, a dupla recebeu o Godlike Genius Award da NME.

Top 50 - Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?