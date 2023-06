Com um mercado cada vez mais ativo e com mais propostas, cabe aos programadores escolher a sua linguagem de programação preferida. Claro que há outros fatores a ter em conta, algo que o Stack Overflow Developers Survey revelou a todos. Vamos assim conhecer a linguagem mais usada e muito mais neste campo.

2023 continua a sequência do JavaScript como seu décimo primeiro ano consecutivo como a linguagem de programação mais usada. O Python ultrapassou o SQL como a terceira mais usada, mas ficando em primeiro lugar para aqueles que não são desenvolvedores profissionais ou estão aprendendo a codificar (Outros codificadores).

Algumas tecnologias subiram uma posição este ano (Bash/Shell, C, Ruby, Perl e Erlang), com duas a subir duas posições (Elixir e Lisp). O grande impulsionador, ganhando sete posições desde 2022, foi Lua, uma linguagem de script incorporável.

As três principais tecnologias dos programadores profissionais são as mesmas do ano passado: JavaScript, HTML/CSS e SQL. Mas é uma imagem diferente para aqueles que estão a aprender a programar. HTML/CSS e JavaScript estão quase empatados como as linguagens mais populares para pessoas que estão a aprender a programar.

Programadores estudantes usam Python mais do que SQL (59% vs. 37%), enquanto programadores profissionais declaram usar oSQL mais do que o Python (52% vs. 45%). Em comparação com os programadores profissionais, aqueles que estão a aprender a programar têm maior probabilidade de declararem usr o Java (37% contra 31%), C++ (32% contra 20%) e C (32% contra 17%).

Uma novidade que o Stack Overflow Developers Survey trouxe foi a lista ferramentas de pesquisa de IA. Aqui o domínio é claro do ChatGPT, com 83% dos entrevistados indicarem que o usaram no ano passado. Isso está acima e muito para lá da segunda escolha, o Bing AI, com 20% de uso.

Estes dados mostram de forma clara como está o panorama em termos de escolhas para as linguagens de programação. 2023 é uma continuação do que 2022 nos mostrou e que coloca em destaque linguagens que são usadas no dia a dia pelos programadores.