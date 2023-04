Reino Unido: PlayStation 5 aumenta as vendas em 180% e a Xbox e Switch caem

No mercado das consolas de jogos, assim como noutros setores, existem algumas marcas e produtos rivais, embora a PlayStation acabe por ser uma das mais populares entre os jogadores. E os dados recentes mostram que, no Reino Unido, a PS5 da Sony aumentou as suas vendas em 180%, enquanto que as da Xbox e da Nintendo Switch caíram.

PlayStation 5 aumenta em 180% as vendas no Reino Unido

De acordo com as últimas informações reveladas pela analista de mercado GfK Group (via GamesIndustry), durante o primeiro trimestre de 2023, o Reino Unido registou um aumento significativo na venda da PlayStation 5. Em concreto, a consola da nova geração da Sony aumentou as suas vendas no país em 180% comparativamente ao mesmo período do ano anterior.

Por sua vez, as vendas da Nintendo Switch caíram 25%, enquanto que as da Xbox Series X e Series S da Microsoft apresentaram uma queda de 18%. Em termos gerais, no Reino Unido foram vendidas mais 24% de consolas no primeiro trimestre de 2023, muito graças às vendas da PlayStation 5.

A Sony lançou a sua PlayStation 5 em novembro de 2020, mas devido à pandemia e à escassez de componentes, as vendas registadas foram muito abaixo do esperado para aquilo que a empresa japonesa está habituada nos modelos anteriores. Mas a marca já estimava que em 2023, com a situação mais controlada, o panorama pudesse reverter e, de facto, é o que está a acontecer.

Um pouco por todo o mundo, a PS5 está a aumentar as suas vendas desde o início deste ano. Em janeiro, por exemplo, a popular consola vendeu mais 200% de exemplares na Europa, sendo que no final de 2022 o equipamento já tinha conseguido vender 30 milhões de unidades.

No que respeita aos jogos mais vendidos no Reino Unido no mês de março deste ano, Resident Evil 4 Remake lidera, seguido de Hogwarts Legacy e do FIFA 23.

No quarto lugar temos o WWE 2K23, seguindo-se o GTA 5, Tchia e Call of Duty: Modern Warfare 2. Já no fundo da lista encontra-se o jogo Red Dead Redemption 2, Metroid Prime Remastered e, por fim, NBA 2K23.