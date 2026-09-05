Gladio Mori chega à versão final com um sistema de luta único

Depois de quase dois anos em Acesso Antecipado, Gladio Mori, o jogo de combate baseado em física, desenvolvido pelo estúdio independente finlandês Plebeian Studio, encontra-se prestes a ser lançado na sua versão completa.

Gladio Mori prepara-se para dar o passo decisivo. O jogo de combate baseado em física, dos estúdios independentes finlandeses Plebeian Studio, vai abandonar o Acesso Antecipado a 16 de setembro de 2026, chegando na sua versão completa ao PC, PlayStation 5 e Xbox Series X.

Uma das particularidades de Gladio Mori, é o facto de não existirem as tradicionais barras de vida em combate. Cada golpe pode alterar completamente o rumo de uma batalha, já que o sistema de dano acompanha o que acontece no interior do corpo dos combatentes. Um músculo lesionado pode reduzir a força dos ataques, uma artéria cortada provoca uma hemorragia progressiva e um golpe certeiro nos órgãos vitais pode terminar imediatamente com o combate.

A armadura também não é apenas um elemento visual. As peças de proteção funcionam de acordo com a sua natureza, fazendo com que uma espada não consiga simplesmente atravessar uma armadura de placas. Para vencer, é necessário observar o adversário, procurar as zonas desprotegidas e encontrar o momento certo para atacar. O resultado é um sistema de combate onde a precisão e a estratégia podem ser muito mais importantes do que simplesmente desferir o maior número possível de golpes.

Mas existe outro elemento que torna Gladio Mori particularmente interessante: os jogadores podem criar os seus próprios movimentos. O editor de movimentos dá controlo direto sobre o corpo do personagem, permitindo construir ataques, defesas e movimentos personalizados. É possível criar uma técnica eficaz, tentar reproduzir um golpe visto num filme ou simplesmente experimentar algo completamente absurdo e descobrir, muitas vezes da pior maneira, se funciona.

Para quem não quiser passar tempo a criar animações, existe ainda uma galeria de movimentos desenvolvidos pela comunidade. Os jogadores podem utilizar conjuntos completos criados por outros utilizadores ou combinar movimentos individuais para construir o seu próprio estilo de combate. Esta vertente de criação e partilha tornou-se uma das características centrais do jogo desde a chegada ao Acesso Antecipado.

As batalhas podem envolver até quatro jogadores em partidas online, existindo também suporte para multiplayer local em ecrã dividido. Na versão completa, o jogo terá ainda crossplay entre PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, permitindo que jogadores das três plataformas se encontrem na mesma arena.

Gladio Mori chegou ao Steam em Acesso Antecipado a 26 de novembro de 2024, já com grande parte da sua estrutura fundamental implementada. Desde o sistema de criação de movimentos ao dano baseado nos órgãos, passando pelas armas, armaduras e conteúdos criados pela comunidade, o projeto foi evoluindo com o contributo dos jogadores.

O percurso é particularmente interessante tendo em conta a dimensão da equipa. Gladio Mori é o primeiro jogo da Plebeian Studio, um estúdio constituído por apenas uma pessoa e sediado no norte da Finlândia. A ideia nasceu há muitos anos, inspirada por jogos como Die by the Sword e Toribash, acabando por transformar-se num projeto que chega agora a três plataformas.

Com o lançamento da versão final marcado para 16 de setembro, Gladio Mori promete uma abordagem pouco convencional ao género de combate. Aqui, não basta saber atacar: é preciso perceber onde atacar, adaptar o estilo de luta e, sobretudo, sobreviver a um sistema em que um único golpe pode ser suficiente para decidir o destino de um gladiador.