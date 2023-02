Em janeiro, as vendas da PlayStation 5 na Europa cresceram mais de 200%

A PlayStation é um dos nomes mais populares quando falamos de consolas de videojogos, o que faz da Sony uma das mais importantes marcas do setor. E de acordo com os últimos dados revelados, no passado mês de janeiro as vendas da PlayStation 5 cresceram em mais de 200% na Europa.

PS5: Vendas disparam em mais de 200% na Europa

Os últimos dados mostram que a Sony assinalou um aumento significativo na venda da sua PlayStation 5 no continente europeu ao longo do último mês de janeiro. De acordo com as informações reveladas nesta terça-feira (14) pelo canal Game Industry, nesse período as vendas da consola da nova geração registaram um aumento de 202% na Europa. Contudo, os números não contabilizam as vendas no Reino Unido nem na Alemanha, portanto essa percentagem ainda será superior.

Numa comparação ano a ano, as vendas da PS5 na Europa foram 15,5% superiores a janeiro de 2021, tendo sido vendidas 493 mil unidades da consola no mês passado. Claro que o facto de também existir uma maior disponibilidade do produto justifica estes valores. Recordamos que durante muitos meses foi praticamente impossível encontrar unidades da PlayStation 5 para venda no mercado dada a escassez da mesma.

Em suma, os detalhes divulgados pelo canal mostram que a PS5 foi a consola mais vendida na Europa em janeiro de 2022, superando a popular Nintendo Switch (cujas vendas registaram uma queda de 11% face ao ano anterior) e a Xbox Series X e Series S (que assinalaram uma quebra de 32% ano a ano).

Venda de jogos regista queda

No que respeita aos dados sobre a venda de jogos, no passado mês registou-se uma comercialização de 12,1 milhões de títulos na Europa, o que reepresenta uma queda considerável de 19% face ao mesmo período do ano passado.

O Game Industry revelou ainda a lista dos 20 jogos mais vendidos na Europa em janeiro de 2022:

FIFA 23 (EA) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision Blizzard) God of War Ragnarok (Sony) Dead Space (EA) Nintendo Switch Sports (Nintendo)* Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)* NBA 2K23 (2K Games) Elden Ring (Bandai Namco) Forspoken (Square Enix) Fire Emblem Engage (Nintendo)* Sid Meier's Civilization VI (2K Games) Grand Theft Auto Online (Rockstar) Pokémon Violet (Nintendo)* One Piece Odyssey (Bandai Namco) God of War (Sony) Minecraft: Nintendo Switch Edition (Mojang/Nintendo) It Takes Two (EA) Tom Clancy's Rainbow Six: Siege (Ubisoft)

Já quanto aos acessórios, os países analisados do nosso continente assinalaram 1,76 milhões de produtos vendidos, uma queda de 2,1% face ao mês anterior de dezembro de 2022. O comando DualSense da PS5 foi o acessório mais vendido.