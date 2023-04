Espanha: 9,65 mil milhões de euros para PMEs testarem 4 dias de trabalho por semana

Existem várias empresas que já têm implementados os 4 dias de trabalho por semana, garantido mesmo que a produtividade aumentou, a par com a motivação dos trabalhadores. Em Espanha, o Governo começa a distribuir mais de 9 mil milhões de euros por PMEs que queriam começar a testar a viabilidade desta nova realidade laboral.

Espanha quer testar os 4 dias de trabalho por semana

O Governo de Espanha abriu um concurso para subsidiar empresas que queiram participar no projeto da semana de trabalho de 4 dias, criado pelo Ministério da Indústria. De acordo com um anúncio publicado no site do BOE, são 9.650.000 euros disponibilizados para tal projeto, a cargo do orçamento da Fundação EOI (Escola de Organização Industrial).

O documento indica que tipo de empresas se podem candidatar a este concurso e ter direito aos subsídios correspondentes. Está direcionado para pequenas e médias empresas que não façam pare do setor público e que exerçam uma atividade industrial. A delimitação do projeto ao setor industrial deve-se ao fato de que, segundo o El País, o Executivo está à procura de uma representação estatística o mais exata possível.

Para atingir os 4 dias de trabalho por semana, para ter acesso ao subsídio, terá também que haver uma redução mínima das horas de trabalho de 10%, ou seja, 4 horas a menos que as 40 horas semanais. Além disso, os testes terão que durar dois anos. O subsídio máximo será de 200 mil euros por empresa. Neste projeto, segundo a informação recolhida, apenas poderão beneficiar do subsídio, trabalhadores com contratos a tempo inteiro sem termo.

E em Portugal?

Em Portugal, o Governo quer que os 4 dias de trabalho comecem a ser adotados a partir de junho deste ano, naquele que será um estudo-piloto. As 40 horas de trabalho deverão ser reduzidas para as 36, 34 ou 32 horas e o estudo terá uma duração de 6 meses, sem financiamento do Estado e sem reduções salariais.

As empresas interessadas em participar deste estudo tiveram de preencher um formulário no IEFP, sendo que as candidaturas já foram encerradas. Ainda assim, poderão deixar o interesse em participar, podendo ser contactadas posteriormente.

Uma vez concluída esta experiência, em dezembro de 2023, as empresas poderão "refletir sobre a experiência e determinar se vão manter a nova organização, voltar à semana de cinco dias ou adotar um modelo híbrido".