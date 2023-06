Portugal: O céu tem estado estranho? “Nuvem de fumo” está a dissipar-se

Portugal está coberto por nuvem de fumo dos incêndios florestais do Canadá. Segundo informações, desde o início do ano, já arderam mais de 76 mil quilómetros quadrados. Esta nuvem de fumo dos incêndios do Canadá deve dissipar-se sobre o continente nas próximas 24 horas.

Copernicus: nuvem de fumo deverá dissipar totalmente nas próximas 24 horas

De acordo com o IPMA, "durante os dias seguintes as condições atmosféricas deverão ser favoráveis para a dissipação da nuvem sobre todo o território nacional". Refere ainda o IPMA que nuvem de fumo que chegou a cobria a totalidade do território continental encontra-se em fase de dissipação, afetando agora a Espanha, Grã-Bretanha, França, Bélgica e os Países Baixos.

Por outro lado, a nuvem de fumo intensificou-se sobre a região dos Açores e da Madeira. O IPMA destacou que a nuvem de fumo se tem mantido em altitude (acima dos 1000 m).

Segundo as previsões do serviço de Monitorização da Atmosfera Copernicus (CAMS), a nuvem deverá dissipar completamente sobre o território continental nas próximas 24 horas, mantendo-se ainda sobre os arquipélagos dos Açores e da Madeira até pelo menos dia 1 de julho (sábado). Durante os dias seguintes as condições atmosféricas deverão ser favoráveis para a dissipação da nuvem sobre todo o território nacional.

A agência espacial americana revelou ter uma rede global de monitorização de aerossóis designada de AERONET que tem medido o índice POA - profundidade ótica de aerossóis, avaliando a concentração deste tipo de partículas.