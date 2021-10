O WhatsApp garante aos utilizadores a proteção necessária para as suas cópias de segurança. Esta é uma área muito importante para os utilizadores e, por isso, os trabalhos têm sido reforçados com novas funcionalidades em marcha.

Depois de garantir a cifra das cópias de segurança, o serviço de mensagens traz agora outra novidade. Esta parece estar a preparar-se para ser a resposta a uma mudança e um problema que vai em breve chegar aos utilizadores.

Há muito tempo que os utilizadores do Android têm uma ajuda preciosa para as suas cópias de segurança. Todos os ficheiros enviados para o Google Drive ficam fora das contas do espaço ocupado e por isso não representam um problema.

O WhatsApp tem agora em testes uma mudança nas cópias de segurança que vai dar ao utilizador um controlo muito maior nesta área. Estes passam a poder ser definidos de forma muito detalhada e os elementos a enviar para a cloud escolhidos.

Cada um dos diferentes elementos recebidos pode ser ativado ou não para ser enviado para o Google Drive. Para ajudar, os utilizadores podem saber na hora o espaço que irá ser usado, podendo assim escolher o que é incluído nas cópias de segurança do WhatsApp.

Esta poderá ser uma novidade que pretende dar mais controlo aos utilizadores, mas poderá ter um propósito mais alargado. A Google tem estado a restringir o espaço oferecido aos utilizadores e um possível passo poderá ser a exclusão das cópias de segurança da oferta feita.

Esta é apenas mais uma novidade que em breve se vai juntar a outras nesta área. Depois das cópias de segurança cifradas, que estão já em testes públicos, esta poderá ser uma ajuda essencial para garantir que o espaço ocupado não conta para as contas.

Esta apenas especulação e uma ideia que poderá bem não se tornar real. É certo que as restrições da Google estão a avançar e assim há uma ajuda essencial para escolher o que precisa ser guardado e o que pode ser ignorado. Vamos aguardar e ver o que surge, sendo aí que todas as dúvidas ficam esclarecidas.