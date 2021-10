Muito para além do Windows, a Microsoft tem apostado em integrar outros sistemas na sua oferta. A prova disso é a possibilidade de usarmos o Linux diretamente no Windows e em breve até o Android e as suas apps vamos ter ali presentes.

Dando continuidade aos desenvolvimentos, a Microsoft tem agora uma surpresa. O WLS, o Linux do Windows, está na loja de apps da gigante do software e pronto a ser usado. No entanto, há uma condição que nem todos cumprem para o poder instalar.

Desde que a Microsoft apresentou o Windows 10 que o WSL (Windows Subsystem for Linux) está presente. Este dá ao utilizador o acesso a uma distribuição Linux completa e que agora até consegue oferecer um ambiente gráfico.

Agora é dado mais um passo, que vem simplificar ainda mais a sua instalação. Esta passa a ser uma app da loja da Microsoft e assim garante atualizações constantes e independentes do que for criado para o Windows, segundo um rumo próprio.

Para facilitar o processo de migração para a nova versão, as duas versões do WSL vão ser suportadas. A mais recente tem prioridade na execução dentro do Windows, podendo ainda usar as distribuições Linux que estiverem já instaladas no Windows.

Esta versão garante o acesso direto a todas as novidades que foram desenvolvidas nos últimos meses e que assim chegam de forma direta. A interface gráfica das apps Linux pode ser acedida também de imediato, sendo uma configuração muito simples.

A Microsoft tem apenas uma condição para os utilizadores poderem usar esta versão do WSL. Devem ter instalado o Windows 11, na build build 22000 ou superior e aceder à loja de apps da Microsoft. A WSL Preview vai estar ali presente e pronta a ser instalada.

Esta passará a ser a forma mais simples para ter o Linux no Windows 11, com todas as suas funcionalidades. Este parece ser também o caminho que a Microsoft vai seguir quando trouxer o Android para o seu novo sistema operativo.