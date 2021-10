SSD Samsung 980 PRO chega na versão com dissipador de calor de alumínio

Em meados do ano passado, a Samsung lançou o seu SSD 980 PRO, considerado como o mais rápido do mundo. O equipamento foi o primeiro deste segmento da marca sul-coreana baseado em PCIe 4.0.

Mas há agora novidades interessantes pois a Samsung vai lançar em breve a sua versão deste SSD com dissipador de calor de alumínio.

Samsung 980 PRO chega com dissipador de alumínio

A Samsung foi uma das últimas empresas a lançar um disco SSD (Solid State Disk) PCI-Express 4.0, designado Samsung 980 PRO. O equipamento chegou em agosto de 2020, mas há agora novidades. A marca vai lançar em breve a sua versão deste disco com dissipador de calor de alumínio integrado.

O modelo original contava apenas com um adesivo nos chips de memória. Esta solução não é a ideal para uma unidade d alto desempenho como o Samsung 980 PRO, especialmente porque se tratam de discos que não são nada económicos.

De acordo com as informações, a marca sul-coreana decidiu lançar agora esta versão com dissipador de calor para ser utilizada como equipamento compatível com a consola PlayStation 5. Por sua vez, nos requisitos mínimos para a instalação externa de um SSD, a Sony recomenda que a unidade de armazenamento instalada inclua um dissipador de calor de forma a evitar problemas com a temperatura.

Por sua vez, a nova versão mantém as velocidades de leitura de até 7000 MB/s e velocidades de gravação de até 5100 MB/s.

A variante do Samsung 980 PRO com dissipador de calor de 1TB deve chegar no dia 29 de outubro por um preço de 249,99 dólares, enquanto que o modelo de 2TB chegará por 449,99 dólares. Como comparação, nos EUA a versão sem dissipador de calor de 1TB está à venda por 179 dólares e o de 2TB custa 379,99 dólares.