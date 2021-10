Apple lança chips M1 Pro e M1 Max de última geração para novos Macs

Tal como tínhamos já referido, a Apple estaria a trabalhar em novas propostas para a sua linha MacBook. Os novos Apple Silicon estão agora oficialmente lançados.

A empresa de Cupertino lança os chips M1 Pro e M1 Max de última geração para novos Macs.

Novos e poderosos processadores da Apple

A Apple revelou agora oficialmente o chip Apple Silicon da nova geração. Apelidado de M1 Pro e M1 Max, a Apple diz que estes chips foram criados para a próxima geração do MacBook Pro, ampliando a arquitetura do M1 para criar um “chip muito mais poderoso”.

Aqui estão as especificações do M1 Pro, anunciadas pelo responsável do departamento Johnny Srouji da Apple durante o evento de hoje:

CPU até 10‑core

GPU até 16‑core

Até 32 GB de memória unificada

Até 200 GB/s de largura de banda da memória

ProRes

2x mais transístores do que o M1

70% mais rápido do que M1

Motor Neuronal

Esta máquina virá mudar as regras de jogos, como referem os responsáveis da Apple.

Mas há mais. A empresa apresentou também o M1 Max.

CPU 10‑core

GPU até 32‑core

Até 64 GB de memória unificada

Até 400 GB/s de largura de banda da memória

57 mil milhões de transístores

Até 70% menos consumo de energia

ProRes

Motor Neuronal

Thunderbolt 4

Suporte para até quatro monitores externos

A Apple diz que estes novos chips vão impulsionar o futuro da linha “Pro” entre os Mac. Vamos ver a seguir as máquinas que serão equipadas com esta tecnologia.