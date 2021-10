Apple lança os novos auscultadores AirPods 3

A Apple acaba de lançar os tão esperados AirPods 3. Estes dispositivos vêm equipados com tecnologia que permite aos utilizadores tirar proveito do áudio espacial e de uma experiência renovada de som.

Com um design renovado, sem pontas de silicone, estes auscultadores estão prontos a chegar ao mercado.

AirPods 3 trazem mais bateria

A Apple tinha prometido que este segmento dos auscultadores não ia estagnar nas opções já lançadas. Os AirPods 3 estavam na órbita dos rumores há algum tempo.

Os AirPods 3 são bastante semelhante aos AirPods Pro, com uma haste mais curta, design mais intra-auricular e nova caixa que é também uma bateria. No entanto, ao contrário do AirPods Pro, os novos AirPods básicos têm um encaixe universal em vez das pontas de silicone ajustáveis.

Como resultado, os AirPods 3 não apresentam recursos avançados como Cancelamento Ativo de Ruído ou Modo de Transparência, que permanecem exclusivos para AirPods Pro e AirPods Max.

No entanto, têm áudio espacial, que é a primeira vez para o modelo básico de AirPods. Graças aos novos sensores, o AirPods 3 deteta os movimentos da cabeça do utilizador para criar uma experiência de áudio surround envolvente.

A Apple aumentou a vida útil da bateria para até 6 horas com carga total, e os AirPods 3 agora oferece suporte oficial para a Rede Encontrar e carregador MagSafe.

Os AirPods e a Caixa de carregamento MagSafe têm uma classificação IPX4 de resistência à água e à transpiração. Pode usá-los à vontade, tanto à chuva como nos treinos mais exigentes.

Os AirPods 3 custam 199,00 € e estão disponíveis para pré-venda hoje.