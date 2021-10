A Apple escolheu esta segunda-feira para apresentar mais uma leva de produtos. O título do evento é "Unleashed" e deverá trazer consigo uma nova linha de MacBooks Pro, com novos processadores M1 Pro e M1 Max, os tão falados AirPods e até novos Mac mini.

Quer conhecer todas as novidades? Fique connosco e acompanhe o evento em direto, a partir das 18 horas.

O que esperar?

O evento da Apple Unleashed terá palco, uma vez mais, apenas online. Tudo foi previamente gravado na casa da empresa e poderá ser assistido através dos canais oficiais da empresa, nomeadamente, no site e no seu canal de YouTube. Aqui no Pplware, poderá também ler os principais destaques do evento.

Uma das principais novidades irá recair sobre os novos modelos do MacBook Pro, que serão alimentados, também eles, pelos novos processadores Apple M1‌ Pro e M1‌ Max. Nestes computadores, uma das novidades será também relacionada com o ecrã que, supostamente terá uma moldura mais fina e que, assim, poderá fazer vislumbrar um pequeno entalhe ao estilo do iPhone.

O Mac mini poderá receber também uma atualização, podendo oferecer especificações semelhantes em termos de hardware ao MacBook Pro. Além disso, terá uma caixa em alumínio, com uma parte de cima espelhada. Os rumores apontam também para a possibilidade do computador ter opção até 64 GB de RAM e quatro portas Thunderbolt.

Os AirPods 3 de que já tanto se falou são também uma possibilidade, quase certa. O modelo a ser lançado deverá estar, em termos de qualidade e funcionalidades, entre os AirPods 2 e os AirPods Pro. Não terão Cancelamento Ativo de Ruído e Modo de Transparência, mas terão mais autonomia.

Evento em direto

Principais destaques

[em atualização]