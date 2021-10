Rumor: Apple trará um MacBook Pro com notch mas sem Face ID

Depois da Apple ter marcado o evento para hoje, pelas 18 horas de Portugal continental, surgiram vários indícios que na calha estariam os renovados MacBooks Pro com os novos processadores Apple Silicon. Os indícios mostraram os seus eventuais nomes: um será o M1 Pro e o outro o M1 Max. Contudo, os rumores em cima do evento dizem que estes Macs poderão trazer um notch "diferente".

Apesar de parecer familiar, o conjunto colocado no topo centro do ecrã não parece trazer Face ID como se chegou a especular. Então para que servirá?

MacBook Pro com notch, mas sem Face ID?

Já tínhamos ouvido rumores da possibilidade de vermos um entalhe no ecrã do novo MacBook. A poucas horas do evento surgiram na internet alguns rumores que especulam que a Apple poderá trazer um painel de imagem com laterais muito finas o que obrigará a colocar um notch, como existe no iPhone.

Um potencial "roubo" de informação relacionado com dados existentes numa patente indica que neste entalhe existirá o módulo da câmara para os novos MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas.

Esta informação apareceu na conta DuanRui no Twitter. Há fotos que supostamente localizam o módulo da câmara superior. Ao que pode ser percebido, existe sim a câmara FaceTime, um microfone, um sensor de iluminação ambiente e um sensor True Tone.

A foto está visivelmente desfocada e também não sabemos a sua fiabilidade, mas levanta a possibilidade de que a Apple tenha mesmo bordas finíssimas nos seus novos portáteis, o que obriga ao conjunto de sensores ter uma área destacada.

Por outro lado, esta suposta imagem verdadeira mostra o módulo da câmara aplicado antes de colocar o ecrã. Depois de colocado, a área do entalhe poderá ser bastante mais pequena, ou mesmo escondido na totalidade.

Alguns rumores sugerem que estas imagens foram parar à internet depois da Quanta Computer, um fornecedor da Apple, se ter recusado pagar o "resgate" quando sofreu um ataque de um grupo chamado REvi. Estes podem ser dados que foram roubados e agora expostos, como forma de intimidar a empresa visada.

Mas a Apple não tinha já uma patente deste grupo de sensores?

Se recusarmos a 2019, iremos perceber que há uma patente da Apple em relação ao notch nos Macs. Nesse ano, a patente "Device Display With Extended Active Area" explorou a ideia de uma pequena área retangular ocupando parte do ecrã.

De acordo com a patente, esta região seria circundada por dois ecrãs auxiliares nas laterais para exibir as informações. Informações que seriam reduzidas a ícones sobre fundo escuro e que permitiriam "dar ao ecrã uma aparência de continuidade".

A verdade é que estas mudanças representariam um grande reajuste na forma como o macOS Monterey funciona, do qual não vimos qualquer vestígio nas betas mais recentes. O que vimos é que as resoluções do ecrã tratadas pela beta, descobertas pela MacRumors, são bastante curiosas.

Assim, espera-se que a resolução dos novos Macs seja de 3024x1964 e 3456x2234 píxeis para os modelos de 14 polegadas e 16 polegadas, respetivamente. Se subtrairmos 74 píxeis de altura a estes números ficamos com 3024x1890 e 3456x2160, um rácio exato de 16:10, o rácio do atual MacBook.

Finalmente, ainda na pista dos rumores, fugas de informação e especulações, temos de recuar a agosto, quando o utilizador "ty98" publicou num fórum chinês informações sobre o MacBook Pro com um notch. Segundo o que foi publicado, o autor referiu que tinha mesmo conseguido ver a embalagem dos novos Macs, notando que o wallpaper escuro no topo esconde o entalhe até ficar invisível.

Portanto, daqui a umas horas ficará tudo esclarecido, de forma oficial, o que a nova linha de MacBook Pro irá trazer.

