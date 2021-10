Unleashed: Evento da Apple a 18 de outubro! Vêm aí novos Macs

A Apple anunciou hoje um novo evento para o próximo dia 18 (segunda-feira). Este evento terá lugar no Steve Jobs Theater no Apple Park na Califórnia.

Segundo informações, este evento terá como foco os novos Mac.

Evento da Apple poderá revelar novos Macs e os AirPods 3

Depois de vários rumores, a Apple confirmou finalmente o seu evento para a apresentação dos novos Macs. O evento, batizado com o nome de Unleashed, será na próxima segunda-feira com transmissão em direto do Steve Jobs Theater.

Os rumores sugerem que os modelos de MacBook Pro de 14 e 16 polegadas terão um design mais refinado e com uma área de ecrã útil maior. O novo MacBook Pro virá com o chip M1X, que é uma versão mais rápida e poderosa do M1 e poderá ter até 32 GB de RAM.

O novo MacBook Pro marcará o retorno da conectividade MagSafe, uma funcionalidade de carregamento que substituirá o USB-C. A Apple também irá trazer de volta a interface HDMI e o slot para cartão SD, e não haverá Touch Bar.

Espera-se que o design do novo MacBook Pro seja semelhante à última linha de design do iMac, iPhone, e iPad com bordas mais planas.

Os modelos 2021 do MacBook Air serão um retrocesso nos "designs" do MacBook Pro anteriores a 2016, com a Apple a desfazer muitas das mudanças que foram introduzidas com a reformulação de 2016.

Especulou-se também que os AirPods 3 poderiam ser lançados no evento da Apple em setembro porque faria sentido revelar os ‌AirPods‌ junto com os iPhones, mas isso não aconteceu. Talvez os novos AirPods 3 sejam apresentados neste evento de outubro.