Energia solar alimentou uma aeronave que voou durante 3 semanas

Desde sempre, manter um avião, ou qualquer outro transporte semelhante, no ar é sinónimo de um árduo trabalho técnico, estando o processo associado a preocupantes emissões de gases de efeito de estufa. Então, a procura por soluções tem sido incessante. Agora, a Airbus completou mais alguns voos de teste para a sua aeronave movida a energia solar.

A Zephyr foi capaz de voar durante quase três semanas sem aterrar.

A Airbus, uma empresa aeroespacial, completou os voos de teste para a sua aeronave Zephyr movida a energia solar. As plataformas são concebidas para permanecer no ar durante várias semanas de cada vez, por forma a fornecer Internet aos utilizadores na Terra.

Até agora, a Zephyr da Airbus voou seis vezes: quatro voos de teste de baixo nível e dois voos estratosféricos. Estes últimos estiveram no ar cerca de 18 dias cada, totalizando mais de 36 dias de voo contínuo, após duas descolagens.

Credível e comprovada ultrapersistência, agilidade estratosférica e interoperabilidade da carga útil sublinham a razão pela qual a Zephyr é a líder no seu sector.

Disse Jana Rosenmann, chefe dos sistemas aéreos não tripulados da Airbus.

A Zephyr é um planador não tripulado, movido por duas pequenas hélices e alimentado a energia solar, que poderia passar cerca de seis meses no ar, sem aterrar, por um preço ambiental e económico muito mais apelativo do que aqueles associados a um satélite.

É uma solução sustentável, alimentada por energia solar, ISR e de extensão de rede que pode fornecer conectividade vital no futuro e observação do local da Terra que for necessário.