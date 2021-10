2022 será o ano de Die by the Blade

Em desenvolvimento pelos estúdios Triple Hill Interactive e Grindstone encontra-se Die by the Blade, um jogo de espadas inspirado em Way of the Samurai.

Apesar de ainda faltar bastante para ser lançado já se conhece um pouco do jogo. Vamos ver...

Die by the Blade é um jogo que, a avaliar pelas imagens já divulgadas, parece ser bastante interessante. Pelo menos para quem aprecie jogos de combate com espadas e outras armas semelhantes.

Com forte inspiração em jogos como o velhinho Way of the Samurai, Die by the Blade parece ser virado para combates 1x1 bastante intensos, onde a espada é a estrela principal.

Die by the Blade, apresenta uma jogabilidade de combate com espadas, mas, com uma forte componente estratégica. Esta componente estratégica apresenta-se sob a forma de uma jogabilidade imperdoável no que respeita aos ataques bem sucedidos.

Armas de destruição localizada

Desde a fina precisão das Katanas, ao rápido manuseio dos Wakizashi, e passando pelo pesado e maciço ritmo dos Nodachi, cada arma oferece uma jogabilidade distinta e os seus efeitos serão brutais, caso o ataque seja bem-sucedido. O sistema de combate não está associado ao personagem, mas sim, à arma escolhida.

O jogo apresenta o seu principal foco no desvio, defesa e contragolpe dos ataques adversários. Aliás, ao não haver um sistema de barra de saúde ou semelhante, será a maior prova disso mesmo. Se formos atingidos uma vez, poderá bem ser o nosso fim.

Realmente, a equipa de projeto responsável por Die by the Blade decidiu retirar este tipo de questões do combate e dessa forma, o jogo não vai ter nenhuma barra de energia ou de saúde para assinalar o nosso estado. A grande ênfase do jogo assentará na defesa e contra-ataque eficaz dos ataques adversários.

Um golpe limpo numa zona vital do adversário corresponderá na morte dele. Ou na nossa, se formos nós a receber o golpe.

Esta mecânica parece demasiado castradora e difícil pelo que para tornar as coisas um pouco mais suaves, existirá, por combate, uma forma de parametrizar o número de vidas que cada lutador tem.

Existem 7 personagens jogáveis em Die by the Blade e cada uma terá a sua história pessoal, assim como várias opções de personalização.

Die by the Blade terá a opção de jogar em singleplayer ou em multiplayer 1x1 local ou online.

Ainda não se conhecendo muitos detalhes sobre o jogo, ficam as dúvidas de como irá ser feito o controlo da espada. Se de uma forma mais arcade onde os botões indicam quais os ataques e movimentos das mãos, ou se irá haver um controlo mais refinado do posicionamento e ângulo dos ataques, graças às capacidades dos novos controladores.

A lista de armas:

Katana - Espada de comprimento médio bastante eficaz

Nodachi - Espada pesada e longa usada por servos de Samurais. A sua vantagem é que tem um alcance grande e é de maior manuseio que a Naginata, por exemplo.

Naginata - Arma mais longa de Die by the Blade, com uma lâmina colocada no extremo de uma cana de bamboo. Tem um alcance muito maior, mas o peso da lâmina diminui o movimento do combatente que a empunhe.

Wakizashi - Duas adagas desenhadas para cortar e apunhalar. Leves e ágeis, permitem uma movimentação rápida de quem as use, mas, por outro lado, têm um alcance menor.

Jari - Jari é uma lança de bamboo com uma lâmina curta e estreita. É mais leve que a Naginata, mas a lâmina mais pequena exige uma maior aproximação ao inimigo e com isso, um maior risco.

Chokuto - Espada curta sem a proteção que faz dela, um pouco mais leve que a Katana. Permite ataques e defesas com uma única mão.

Die by the Blade encontra-se ainda em desenvolvimento para PC, PlayStation 4, Playstation 5, Xbox Series S/X e Nintendo Switch mas com data de lançamento prevista para inicio de 2022.