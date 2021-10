Smartwatch IMILAB W12 oferece monitorização de 13 atividades e SpO2

Registar os tempos das atividades físicas, receber notificações de chamadas, monitorizar o sono, acompanhar os batimentos cardíacos, são algumas das funcionalidades que hoje um smartwatch oferece. As escolhas no mercado são já muitas e a diversos preços e hoje trazemos mais um como sugestão.

O IMILAB W12 é um relógio inteligente que traz consigo especificações muito interessantes por cerca de 46 €.

O IMILAB W12 é um relógio com um ecrã circular de 1,32" com resolução de 360 x 360 píxeis. A bracelete é em silicone, sendo que pode ser encontrada em preto, azul, verde e vermelho, e a estrutura é em alumínio. Na lateral existem dois botões com diferentes funcionalidades associadas.

O mostrador do relógio é personalizável com diferentes watch faces disponíveis tanto no relógio como na app dedicada, disponível para Android e iOS.

O IMILAB W12 integra sensor SpO2 para leitura dos níveis de oxigénio no sangue, leitor de batimentos cardíacos e ainda faz monitorização de sono. Tem também Bluetooth 5.0 e acelerómetro.

Tem suporte para monitorizar até 13 atividades desportivas. Apesar de ser à prova de água, com certificado IP68, não é indicado para atividades dentro de água, no entanto, pode ser usado na lavagem das mãos ou banho, resiste a suor e até a atividades onde haja salpicos de água. O utilizador ainda pode contar com alertas de sedentarismo e contagem de passos diária.

É possível receber notificações no relógio IMILAB W12 de mensagens, chamadas ou mesmo de outras apps do smartphone, permite ver o estado do tempo, controlar a música do smartphone e até emitir um alerta para encontrar o telefone.

A bateria é de 330 mAh e tem autonomia para 15 dias em média, utilizando todos os recursos de forma dita "normal". Em standby alcança os 30 dias.

O smartwatch IMILAB W12 está disponível por cerca de 46 €, já com IVA e portes incluídos. O envio é feito a partir de armazém na Polónia, com entrega rápida e sem custos adicionais. A campanha é válida até ao próximo dia 16 às 8h00.

