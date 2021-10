A aquisição de um modelo mais recente de um smartphone é sempre empolgante, mas logo somos confrontados com o processo de transferência de dados entre dispositivos, processo este que se quer simples, mas eficaz. Contudo, mais exigente é o processo caso se trate da transferência entre Android e iPhone.

Assim, neste artigo, apresentamos uma das melhores dicas para facilitar a vida a milhares de utilizadores que mudam de Android para iPhone e pretendem manter as suas conversações de histórico. Saiba como pode ser fácil todo o processo.

WhatsApp, meio de comunicação e rede social

Sabemos bem que o WhatsApp é uma aplicação de comunicação de uso diário e constante, entre amigos e familiares, onde estão guardadas desde conversas mais sérias ou de convívio.

Ora, num mundo de conversas interessantes e privadas, assim que se pensa em transferir estas mensagens do Android para o iPhone, e uma vez que o WhatsApp não disponibiliza nenhuma forma de o fazer, há que escolher a melhor aplicação que lhe possa trazer tranquilidade na passagem dos dados.

Atualmente, existem algumas aplicações que transferem os dados entre smartphones do mesmo sistema operativo. Mas quando se trata de transferir mensagens do WhatsApp entre smartphones de sistemas diferentes o desafio pode ser um pouco mais elevado.

Assim, se não souber como proceder a esta transferência de conversas e mensagens do WhatsApp de Android para iPhone, mesmo para os modelos mais recentes iPhone 13/12/11/XS (Max) ou iPhone XR, apresentamos a mais recente versão do AnyTrans e de todos os seus modos disponibilizados que nos ajudam na tarefa.

Transferir as conversas de WhatsApp de Android para iPhone com o AnyTrans

Como sabemos, é reconhecido por todos os utilizadores que o WhatsApp é já uma aplicação de uso diário e imprescindível.

Por outro lado, também é reconhecido que sempre que há lançamentos de novos modelos de smartphones há a tentação de acompanhar e adquirir modelos mais recentes, e com o iPhone não é exceção, fazendo até que muitos utilizadores larguem o Android e se tornem utilizadores do iPhone.

Como resultado, isso mesmo aconteceu com o lançamento do iPhone 13, tornando-se premente saber como transferir todas as conversas do WhatsApp entre dispositivos com sistemas operativos diferentes.

Mas como transferir dados WhatsApp do Android para iPhone?

Na verdade, não existe uma forma direta nem oficial de transferência de dados entre o Android e iPhone à disposição dos utilizadores.

Logo, as aplicações disponibilizadas para o efeito, mesmo a da Apple, trazem consigo alguns defeitos tais não permitirem que as conversas sejam transferidas para iPhone quando provenientes de Android.

Em concreto, a iMobie pensou, adaptou e atualizou a sua mais recente versão do software AnyTrans, transformando-a numa ferramenta profissional, bastante completa, com a qual podemos contar para realizar fácil e eficientemente esta tarefa.

Portanto, de forma simples e concisa, o utilizador deixa de se debater com problemas de compatibilidade, sejam qual for o fabricante dos modelos Android ou a versão do iPhone e, de forma direta e em pouco tempo as mensagens do Android para o iPhone são transferidas na totalidade, podendo mesmo recorrer a um backup do WhatsApp, sem constrangimentos nem perda de dados.

Mas, ficam mesmo todos os dados? Tenho de fazer reset ao smartphone?

Acima de tudo, a grande vantagem reside no facto de não ser necessário efetuar um reset ao iPhone, mesmo que no iPhone já exista um WhatsApp em utilização, já com mensagens. Isto é, as novas mensagens transferidas serão incluídas nas já existentes, não ocorrendo eliminação de conteúdos.

E os anexos do WhatsApp, também se mantêm?

Para além das mensagens, todos os outros conteúdos serão transferidos, como sejam:

Ficheiros anexos,

Fotos,

Ringtones,

Contactos,

Registos de chamadas,

A forma como o histórico está organizado,

Entre muitos outros.

Basicamente, a operação é simples: desligar de um dispositivo e retomar o WhatsApp no novo, tal como tinha no smartphone antigo.

De forma consistente, o AnyTrans assegura que o processo é simples, completo, sem perda de dados e muito rápido, deixando o utilizador tranquilo e seguro de uma tarefa de transferência de dados eficaz e eficiente.

O melhor de tudo? É que apesar de se tratar de um software muito completo não são necessários grandes conhecimentos de informática já que a sua interface é muito intuitiva, ao alcance de todos

Software único e bem organizado: AnyTrans iPhone Manager

Em contrapartida, o AnyTrans revela-se uma ferramenta única de transferência de dados, mas não só, porque também é uma ferramenta útil na gestão do iPhone.

Capaz de efetuar cópias de segurança, fazer backup/atualização/gestão de aplicações do iPhone, descarregar vídeos online, espelhar o ecrã do iPhone para o computador, etc., este software não se limita a apenas uma função, valendo, por isso cada cêntimo do seu valor pois no fundo é um excelente gestor de iPhones e iDispositivos em geral.

No fundo, o AnyTrans é um completo gestor para o iPhone, iPad, iPod, iTunes, e conteúdo iCloud que permite transferir, gerir e fazer o backup de dados iOS de uma forma fácil, rápida

Em segundo lugar, deixamos abaixo um simples tutorial, para a necessidade descrita, que poderá ajudar. Não obstante, o mesmo guia, quiçá até mais completo também pode ser encontrado neste link:

Passo 1.

Instale o AnyTrans no computador. Ligue o dispositivo iPhone e Android ao computador utilizando um cabo USB.

Passo 2.

No AnyTrans, clique na opção “Social Messages Manager” – Gestor de Mensagens Sociais – e selecione WhatsApp.

Passo 3.

Selecione a opção 'Android to iPhone'.

Passo 4.

Escolha o Android como dispositivo de origem e o iPhone como dispositivo de destino. De seguida, clique no botão “Avançar” para iniciar a transferência das mensagens de WhatsApp para o iPhone.

Passo 5.

Em seguida, siga as instruções pop-up em AnyTrans para avançar: efetue um backup do WhatsApp no ​​seu Android. Instale a versão mais recente do WhatsApp no ​​seu Android. Depois permita o acesso ao armazenamento do telefone no WhatsApp.

Passo 6.

Faça login no WhatsApp no ​​Android e toque no botão “Restaurar” - isso fará restaurar o backup que se acabou de fazer para a versão atual do WhatsApp. Depois clique em “Avançar” no AnyTrans.

Passo 7.

AnyTrans iniciará a transferência de dados do WhatsApp para o iPhone. Basta esperar e deixar que o processo termine.

Assim que o processo estiver concluído, o AnyTrans informa-o e desta forma poderá desligar os dispositivos do computador e aceder aos dados do WhatsApp já no novo iPhone.

Quero ver com os meus próprios olhos

Hoje em dia, software sem vídeo do funcionamento não alcança muito sucesso e daí apresentarmos o vídeo oficial da aplicação para que os leitores possa melhor compreender o alcance da mesma:

Conclusão

Sem dúvida, o AnyTrans tornou-se numa ferramenta conhecida e utilizada por muitos dos nossos utilizadores. Cada versão nova mostra uma capacidade acima da média de evolução, sem excepção esta vez.

Acima de tudo, com uma solução de backup flexível para os utilizadores do iPhone e com a possibilidade mover mensagens do WhatsApp com segurança e sucesso total a partir do Android, a revolução AnyTrans mostra-se ao nível que poucos conseguem chegar.