Enquanto a cidade de Nova Iorque luta contra um número crescente de roubos de carros, as autoridades recorrem ao localizador de itens AirTag da Apple e a drones como soluções potenciais. Na verdade, as autoridades municipais e os policiais da NYPD irão distribuir 500 AirTags aos cidadãos para ajudar a desencorajar e neutralizar os roubos de carros na cidade.

Os AirTags da Apple são um excelente recurso de localização de objetos e funciona muito bem. A rede Encontrar tira proveito de milhões de iPhones espalhados pelo mundo que denunciam a localização do dispositivo, oferecendo imediatamente as coordenadas do que está agarrado ao localizador.

Para combater a crescente onda de assaltos e roubos de viaturas, as autoridades de Nova Iorque estão a sugerir o uso deste dispositivos e vão mesmo oferecer 500 AirTags aos moradores da cidade.

Conforme relatado pela WAMU, estas entregas do dispositivo irão ser gratuitas para residentes em bairros selecionados na tentativa de os ajudar a localizar os seus carros em caso de roubo.

A Presidente da Câmara de D.C., Muriel Bowser, anunciou na quarta-feira um novo programa que irá fornecer gratuitamente etiquetas de localização para os residentes de determinados bairros colocarem nos seus carros, tornando-os mais fáceis de localizar se forem roubados. As etiquetas de localização - que são literalmente AirTags da Apple - serão distribuídas aos residentes que vivem em bairros com elevado número de roubos de veículos. Serão oferecidas em três eventos diferentes nos próximos meses. Para receber uma etiqueta, será necessário um comprovativo de residência e uma morada que corresponda a uma área de serviço policial elegível.

Refere o comunicado das autoridades.

Localizador da Apple é o mais preciso do mercado graças à Rede Encontrar

Nos eventos de distribuição, a polícia de Washington, D.C., ajudará os residentes a "instalar" os AirTags nos seus automóveis.

O que sabemos é que os indivíduos envolvidos neste tipo de atividade criminosa cometem frequentemente vários delitos e uma única detenção pode ajudar a encerrar vários casos.

Explicou a chefe de polícia interina Pamela Smith.

A cidade espera que os AirTags ajudem a apanhar estes infratores reincidentes.

Esta iniciativa em Washington, D.C., segue-se a um programa semelhante na cidade de Nova Iorque. O Presidente da Câmara, Eric Adam, descreveu a utilização de AirTags como "uma iniciativa policial do século XXI" para localizar carros roubados. No entanto, desde então, a cidade não forneceu qualquer atualização sobre o sucesso da iniciativa.