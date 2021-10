Testes mostram que o Apple M1 Max é 55% mais rápido do que o M1 em multi-core

Ontem foi dia de grandes novidades por parte da Apple. A empresa de Cupertino apresentou novos produtos, onde se destacam o poderoso MacBook Pro já com o novo processador Apple M1 Pro. Os novos chips foram também um ponto alto no evento, sendo que para além do M1 Pro, a marca da maçã apresentou ainda o incrível M1 Max.

Tal como seria de esperar, não tardaram a ser revelados possíveis testes a estes processadores. E de acordo com os resultados que surgiram no Geekbench, o processador Apple M1 Max tem um desempenho 55% superior ao antecessor M1. Para além disso, alguns especialistas referem que o novo chip consegue um desempenho acima de alguns dos mais potentes CPUs AMD e Intel.

Os novos chips M1 Pro e M1 Max foram uma das estrelas do evento da Apple. Segundo a marca da maçã, estes chips foram criados para a próxima geração do MacBook Pro, ampliando a arquitetura do M1 para criar um “chip muito mais poderoso”.

Através das especificações, que pode conferir aqui, alguns testes não oficiais já nos dão um vislumbre do poder destes equipamentos.

Apple M1 Max é 55% mais rápido do que o M1

Apenas um dia depois do lançamento oficial dos novos processadores topo de gama Apple M1 Max, surgiram agora os primeiros benchmarks não oficiais. Os testes foram revelados no Geekbench 5.4.1 e mostram que o desempenho do novo chip da Apple consegue ser 55% superior ao modelo anterior M1, nomeadamente em multi-core.

A empresa de Cupertino havia indicado que se tratava de uma melhoria na ordem dos 70%. Contudo, também não nos podemos esquecer que estes são testes independentes não oficiais, e certamente mais resultados vão surgir nos próximos dias.

Em concreto o M1 Max apresentou uma pontuação de 1749 em single-core e 11542 em multi-core no macOS 12.4. De salientar, no entanto, que surge com a variante Macbook Pro 18.2, sendo que apenas foram apresentadas as de 14,2 e 16,2. Mas pode sempre ser uma plataforma de testes interna usada pela Apple, mas que ainda não foi revelada oficialmente.

Nas imagens seguintes pode conferir os resultados apresentados pelo chip M1, nomeadamente num iMac e num MacBook Pro. Em multi-core destacam-se as diferenças, apesar de estas não serem significativas em single-core.

Características do M1 Max:

CPU 10‑core

GPU até 32‑core

Até 64 GB de memória unificada

Até 400 GB/s de largura de banda da memória

57 mil milhões de transístores

Até 70% menos consumo de energia

ProRes

Motor Neuronal

Thunderbolt 4

Suporte para até quatro monitores externos

Ainda que não seja muito correta a comparação com os chips Intel e AMD Windows 10 e Windows 11 x86, algumas fontes indicam também que o novo Apple M1 Max consegue um desempenho superior ao AMD Ryzen 9 5800X, ao Intel Core i9-11900K e ao Core i9-10900K nos testes multi-core listados no Geekbench 5.