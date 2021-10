Robôs da LEGO passam a poder ser controlados pelo Raspberry Pi

O Raspberry Pi Build HAT foi hoje anunciado como um novo produto que facilita a integração entre motores e sensores LEGO Technic com computadores Raspberry Pi.

O grande objetivo é oferecer experiências de aprendizagem divertidas e criativas para jovens, professores e criadores.

Raspberry Pi Build HAT

O Build HAT é parte de uma nova e empolgante colaboração entre Raspberry Pi e LEGO Education para aumentar o impacto e o alcance do ensino STEAM.

Build HAT vem de Hardware Attached on Top, e vai estar disponível por 25 dólares. Esta placa vem funcionar como um complemento ao Raspberry Pi, adaptada à interface dos robôs LEGO. A placa liga-se ao GPIO de 40 pinos e pode ser usado para controlar até quatro motores e sensores LEGO Technic do portfólio LEGO Education SPIKE.

Estamos entusiasmados em trabalhar com Raspberry Pi para fornecer ferramentas para alunos, professores e fabricantes em todo o mundo para expandir as suas habilidades digitais criativas e descobrir experiências de aprendizagem prática.

Referiu Andrew Sliwinski, chefe de experiência de produto da LEGO Education.

O novo HAT funciona com todas as placas GPIO de 40 pinos, incluindo o Raspberry Pi 4 e Zero. Com a adição de um cabo de fita ou outro dispositivo de extensão, também é possível usá-lo com o Raspberry Pi 400.

Há também uma biblioteca Python (basicamente, um conjunto de comandos que se podem usar para controlar o robô) disponível para acompanhar o HAT, que permitirá escrever um software para controlar as partes do robô que foram ligadas.

Segundo a Fundação, o Build HAT pode ser ligado a uma fonte de alimentação de 8V com uma ficha de cilindro, que permitirá que ele forneça energia aos acessórios LEGO ligados e ao próprio Raspberry Pi. A empresa venderá também uma fonte de alimentação específica de 48W.

Esta parceria entre a LEGO e a Raspberry Pi parecem ser a combinação perfeita, para os mais criativos e, certamente, que será uma excelente forma de meter as crianças a desenvolver os seus próprios robôs.