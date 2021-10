Processadores Intel Alder Lake disponíveis em pré-venda a 27 de outubro

A Intel está prestes a lançar no mercado a sua gama dos novos processadores Alder Lake. A expectativa é elevada uma vez que os testes divulgados pelos vários leaker mostram bem o poder destes chips, especialmente o modelo topo de gama Cire i9-12900K.

Mas há agora mais novidades sobre estes CPUs. De acordo com documentos oficiais da fabricante, os novos chips Alder Lake vão estar disponíveis em pré-venda já no próximo dia 27 de outubro. Por sua vez, as vendas vão abrir oficialmente no dia 4 de novembro.

Tal como já se suspeitava, e como também acontece com outros produtos, à medida que se aproxima a data esperada para a chegada dos equipament0s, são reveladas novas informações.

Pré-venda dos CPUs Intel Alder Lake a 27 de outubro

No caso dos processadores Alder Lake, alguns documentos oficiais da Intel, revelados pelo site tecnológico Wccftech, indicam que os CPUs desta nova gama estarão disponíveis para pré-venda já na próxima semana, no dia 27 de outubro. Segundo os dados, o anúncio oficial dos chips vai acontecer pelas 9h00 (PDT), o que corresponde às 17h00 em Portugal Continental.

Para além disso, no dia 4 de novembro pelas 06h00 (PDT), ou seja 14h00 em Portugal Continental, será já permitida a divulgação das primeiras análises dos equipamentos, sendo que os consumidores os podem comprar em regime normal a partir dessa data.

Os primeiros chips a chegar às prateleiras no dia 4 de novembro são os CPUs 'K' desbloqueados, assim como as motherboards com o chipset Intel Z690 de alto desempenho.

Assim, a partir do início de novembro poderá comprar os seguintes equipamentos:

Intel Core i9-12900K e 12900KF (KF: desbloqueado e sem gráficos integrados)

Intel Core i7-12700K e 12700KF

Intel Core i5-12600K e 12600KF

Motherboard Intel Z690

Memórias DDR5 RAM

Os restantes produtos apenas vão ficar disponíveis no início do próximo ano de 2022. Nessa altura poderá assim adquirir os modelos de processadores 'não K' e 'T-Series' com TDP de 65W e 35W. E ainda as motherboards com chipset Intel H670, B660 e H610.

