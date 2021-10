Microsoft diz ter avisado Bill Gates para parar de ‘namoriscar’ com uma funcionária

Intrinsecamente associado ao mundo da tecnologia, Bill Gates dispensa quaisquer apresentações. Contudo, ainda este ano, após a sua separação com Melinda Gates, surgiram denúncias de relações extraconjugais, além de outros comportamentos impróprios.

Agora, a Microsoft revelou que alguns executivos já tinham, em 2008, avisado o empresário para parar de ‘namoriscar’ com uma funcionária.

Conforme anunciou a Microsoft, embora os executivos da empresa tenham avisado Bill Gates para parar de enviar e-mails impróprios a uma funcionária, em 2008, descartaram o assunto depois de o empresário lhes ter dito que iria realmente parar. No entanto, alguns executivos acabaram por se reuniram com ele depois de terem descoberto a progressão desses e-mails inapropriados.

De acordo com o The Wall Street Journal, Bill Gates não negou as trocas de e-mails, mas os membros da Microsoft que foram informados sobre elas não também tomaram medidas. Isto, porque não teria havido qualquer interação física entre o empresário e a funcionária.

Apesar de não ter tecido quaisquer comentários relativamente à reportagem do The Wall Street Journal, a Microsoft confirmou-a. Além disso, Frank Shaw, porta-voz da Microsoft, disse que o aviso feito pelos executivos a Bill Gates, em 2008, aconteceu pouco depois de o empresário se reformar. Por sua vez, o seu escritório declarou que “estas alegações são falsas, rumores reciclados de fontes que não têm conhecimento direto, e em alguns casos têm conflitos de interesse significativos”.

Bill Gates: Um historial que o público desconhecia

Em 2019, a Microsoft contratou uma firma de advogados para investigar uma carta redigida por uma engenheira, na qual revelava que tinha mantido uma relação sexual com o empresário ao longo de vários anos.

Esta e várias outras polémicas – assédio sexual, relações extraconjugais e uma amizade com Jeffrey Epstein - só vieram a público depois de Bill e Melinda Gates anunciarem o fim do casamento.