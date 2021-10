Testes mostram que o Intel Core i9-12900K é 20% mais rápido do que o Ryzen 9 5950X

Muito já se tem escrito sobre os processadores da nova geração da Intel, que devem chegar ao mercado nos próximos tempos. No entanto, a grande parte das informações vem de leaks e outros rumores que vão surgindo através de diversas fontes.

As últimas notícias mostram que no teste Cinebench o CPU topo de gama Intel i9-12900K consegue ser até 20% mais rápido do que o Ryzen 9 5950X da AMD.

À medida que nos aproximamos da data de lançamento da nova linha de processadores Intel, adensam-se as informações que escapam e são divulgadas por entre os dedos dos leakers.

Neste sentido, os últimos rumores mostram que num teste do Cinebench, nomeadamente o Cinebench R23, o processador Intel Core i9-12900K é até 20% mais rápido do que o CPU Ryzen 9 5950X da rival AMD.

No teste, o modelo topo de gama da Intel conseguiu um desempenho com núcleo único de 2.007 pontos. Assim, em comparação com o AMD Ryzen 9 5959X, o Core i9-12900K teve um resultado até 20% superior.

Já no que respeita ao desempenho com vários núcleos, o CPU da marca liderada por Pat Gelsinger conquistou 27.461 pontos. Mas neste fator o modelo da Intel não bate o da AMD, conseguindo um desempenho 4,6% inferior ao da rival.

Relembramos que o AMD Ryzen 9 5950X conta com 16 núcleos e 32 threads de alto desempenho (e 8 + 8 com 24 threads).

Convém, contudo, referir que estes testes são realizados no sistema operativo Windows 10, o que significa que os resultados ainda podem ser melhores com o novo Windows 11.

Caso estes valores se confirmem nos testes oficiais, então estaremos perante um poderoso processador para o consumidor, especialmente para o mercado dos jogos. Por sua vez a AMD manterá uma posição importante neste segmento, embora com uma vantagem menos abonatória. Mas já o CEO Pat Gelsinger afirmou recentemente que a liderança da AMD iria acabar com o lançamento dos seus processadores Alder Lake.

No entanto ainda teremos que esperar algum tempo para que se consiga afirmar, com certeza, qual o poder nos novos CPUs da Intel, especialmente o topo de gama Core i9-12900K.