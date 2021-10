Intel diz que “a liderança da AMD terminará com os Alder Lake e Sapphire Rapids”

A Intel é um dos 'dinossauros' no que respeita a empresas de tecnologia, já andando nestas lides há mais de 50 anos. É líder indiscutível no segmento dos processadores, no entanto tem perdido uma parte de terreno valioso para a rival AMD.

Mas, numa recente entrevista, Pat Gelsinger, CEO da Intel não esteve para meias palavras e referiu que a liderança da AMD terminará com os Alder Lake e Sapphire Rapids.

A dinâmica da indústria de hardware está cada vez mais interessante de acompanhar. Para além do lançamento de produtos mais poderosos, tem sido desafiante verificar a evolução e retrocesso de algumas marcas e a competição entre as mesmas.

A Intel é uma das empresas mais antigas e conhecidas no mundo tecnológico. Mas não tem acompanhado com a mesma velocidade as tendências do mercado, especialmente no que respeita à litografia usada nos processos de fabrico de chips. Para além disso, no campo dos processadores, apesar de ainda ser a marca mais forte, é cada vez mais visível a preocupação da fabricante norte-americana com os avanços rápidos e seguros da concorrente AMD.

No entanto, a tomada de posse de Pat Gelsinger como CEO da Intel, no início de 2021, tem-se mostrado extremamente benéfica para a saúde, inovação e competitividade da empresa.

CEO da Intel diz que a liderança da AMD tem os dias contados

Numa recente entrevista à CRN, Pat Gelsinger falou livremente e sem tabus sobre o futuro da Intel. Para além disso deixou bem vincado que a tendência atual de liderança da AMD, vai acabar com os novos lançamentos da fabricante. Em concreto, o CEO refere que os novos processadores da linha Alder Lake e Sapphire Rapids, vão destacar o compromisso da marca em dominar novamente o mercado.

De acordo com o executivo:

Aquela fase em que as pessoas poderiam dizer 'Ei, [a AMD] é uma líder', acabou. Voltamos com uma visão muito clara do que é necessário para ser um líder em todas as dimensões: liderança no produto, [chip] liderança de embalagem, liderança de processo de fabrico, liderança de software, liderança inquestionável em novas cargas de trabalho críticas como IA, gráficos, media, eficiência energética e reativação do ecossistema. Isto é o que faremos com ações e programas agressivos nos próximos dois anos. Se temos 80% de participação de mercado, não é porque não estamos a satisfazer os clientes, o mercado e também os parceiros. E sim, a AMD fez um trabalho sólido nos últimos dois anos. Não vamos ignorar o bom trabalho que eles fizeram, mas isso acabou com os Alder Lake e Sapphire Rapids. A Intel está de volta. Estes são os melhores produtos deste segmento. Temos a melhor situação de fornecimento. Temos os ativos de software da melhor qualidade. A marca de tecnologia mais respeitada e venerável do setor.

Estas declarações aguçam ainda mais a expectativa face ao lançamento dos CPUs de uso doméstico Alder Lake e Sapphire Rapids para servidores.

