Recorde! Preço da eletricidade vai atingir os 288,53€/MWh

Os rumores do aumento da eletricidade confirmaram-se e o preço da eletricidade aumentou no passado dia 01 de outubro. A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) determinou uma subida de 1,05 euros por mês para a maioria dos consumidores em mercado regulado.

Mas o preço da eletricidade não para de subir e esta quinta-feira vai bater todos os recordes!

Preço da eletricidade com valores nunca vistos...

O preço da eletricidade no mercado grossista ibérico (Mibel) vai atingir esta quinta-feira um valor recorde! Segundo as informações, o preço da eletricidade vai atingir os 288,53€/MWh, segundo o operador que gere o mercado ibérico diário e intradiário (OMIE).

O preço de 288,53€/MWh será o valor médio, já que o valor máximo atingido deverá chegar aos 319,03€/MWh (entre as 20h e as 21h) um valor nunca registado. O valor mínimo de 249,08 euros por MWh deverá ser registado por volta das cinco da manhã.

O valor máximo tinha sido registado na passada sexta-feira, altura em que atingiu os altura os 216,01€/MWh. De relembrar que a tarifa de energia reflete o custo de aquisição de energia do Comercializador de Último Recurso (CUR) nos mercados grossistas, sendo uma das componentes que integra o preço final pago pelos consumidores no mercado regulado.

A atualização dos valores no passado dia 1 de outubro deveu-se ao aumento de preços de energia no Mercado Ibérico de Eletricidade que obrigou a atualização do preço da tarifa de Energia do mercado regulado, em 5 euros por MWh. Vamos ver o que acontece com esta nova subida.