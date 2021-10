Conseguir alterar a localização GPS no iPhone, sem que de facto estejamos nesse local, não é nada fácil para os seus utilizadores, muito ao contrário do que acontece com quem utiliza o Android.

Porém, até ao dia de hoje, quem utilizasse um jailbreak do iPhone até podia consegui-lo mas e se lhe dissermos que isso já não é necessário? Evitar a perda de garantia ou até provocar danos maiores por causa de um jailbreak quando temos agora o fantástico Foneazy MockGo: um software especialista em dominar o iPhone, que permite trocar a nossa localização GPS por qualquer outra mesmo sem nunca ter estado naquele lugar.

Mas afinal o que é isso de alterar a localização GPS do iPhone?

Em breve trecho, podemos explicar que esta elegante aplicação permite a qualquer utilizador alterar a sua localização em qualquer dispositivo iOS sem qualquer necessidade de jailbreak e ainda simular um movimento tão real quanto natural.

Logicamente, que uma vez feita a descrição no parágrafo anterior, surge logo a segunda questão:

Mas porque é que alguém iria querer alterar a sua localização real para uma localização falsa?

Na verdade não há apenas uma razão: existem várias.

Por certo, uma das primeiras razões reside precisamente nos bloqueios de geo-restrição que acontecem em muitos países e em muitas apps, isto é, sabemos bem que podemos contornar com uma VPN mas por vezes, certas apps, conseguem detetar se estamos a usar uma VPN ou não: aqui entra de imediato a Foneazy MockGo.

Por outro lado, a necessidade de querer alterar a verdadeira posição de GPS num qualquer iDispositivo poderá passar pelos jogos, em particular aqueles baseados na localização como:

Pokemon Go,

Harry Potter: Wizards Unite,

Geocaching,

etc.

A pergunta que fica é: não haveria muita mais diversão se nos pudéssemos deslocar, ainda que virtualmente e sem sair de casa ou de onde quer que nos encontremos, ao alterar a localização?

Principais características do Foneazy MockGo

Como referido, se tomarmos como certo que algumas apps conseguem tomar medidas de segurança para detetar se o utilizador esta a falsificar a sua localização ou não o Foneazy MockGo apresenta-se artilhado, de tal forma, que convence mesmo a app mais exigente do mercado.

Se não, vejamos:

Suporte Multi-device e Multi-device control

Este software dá-nos a opção de trabalhar ao mesmo tempo com 5 dispositivos diferentes Apple bem como de controlar as posições em múltiplos dispositivos ao mesmo tempo.

Modo One-Stop

Este modo permite-lhe largar um pino no mapa e simular a deslocação para o local marcado. Podemos escolher entre andar a pé, de bicicleta ou a velocidade de condução para chegar ao local.

Modo Multi-Stop

Tal como o modo One-stop acima mencionado, esta funcionalidade permite-lhe largar vários pinos no mapa e mover-se através dos pontos escolhidos.

Localizações e rotas favoritas

Ao invés de ter de escrever sempre a sua localização e colocar alfinetes no mapa de vez em quando, basta simplesmente guardar os locais e percursos como favoritos. Mais tarde podem ser utilizados com facilidade.

Importação de ficheiros GPX

Um ficheiro GPS Exchange Format (.gpx) é simplesmente um ficheiro que contém dados GPS tais como pontos de passagem, trajetos, e rotas. O Foneazy MockGo permite importar tais ficheiros para o software para definir a localização e rotas desejadas.

Controlos por Joystick

Com um controlo por joystick, é possível controlar manualmente o nosso movimento no mapa se optar por não utilizar nenhum dos modos automáticos (uma paragem e/ou várias paragens).

Modo realistic

O nome diz tudo: quando este é selecionado, a aplicação simula o movimento da vida real adicionando entre -30% a +30% de variações à velocidade selecionada.

Então, como funciona o Foneazy MockGo?

Em primeiro, convidamos os nossos leitores a assistirem ao vídeo oficial da Fonezy. Esta vai ser a forma mais clara e simples de perceber como tudo vai funcionar. E funciona, ora vejam como:

Mas, e no detalhe? Como operar com o Foneazy MockGo?

Apesar de tudo, a utilização deste software é muito fácil e está ao alcance de qualquer tipo de utilizador: seja muito ou pouco experiente em informática.

Porém, esta facilidade advém, claramente, da sua interface descomplicada que à primeira vista pode enganar com a humildade que se vislumbra. Mas não se deixe enganar.

Ao nível de funcionamento, necessitamos ligar o dispositivo Apple (iPhone, iPad, ou iPod Touch) através do USB e arrancar com o software. Depois, com apenas alguns passos chegamos ao nosso objetivo:

Aceitar o Disclaimer e clicar no botão Iniciar,

Poderá acontecer a aplicação pedir que desbloqueie o dispositivo para prosseguir. Isto é necessário para que a aplicação funcione,

A aplicação passa a mostrar um mapa com a localização atual do nosso dispositivo,

Seguidamente, basta escrever o local desejado na barra designada localizada na parte superior esquerda. Uma vez localizado o local é só clicar em MOVE HERE e, plim! Somos teletransportados de imediato para aquele local, virtualmente, claro!

Importante: iremos receber uma notificação que refere os perigos de alterar abruptamente a localização. A marca aconselha fechar aplicações que usem o GPS no iOS antes de seguir. Caso não veja qualquer problema, é só prosseguir. Contudo, se tiver a certeza de que não deve haver problemas, ignore isto e clique no botão Teleport.

E já está: a localização do seu iPhone ou iPad está automaticamente alterada para a que foi escolhida na aplicação.

Ora a grande mais-valia, reside no facto de não ser necessário, ou obrigatório, manter o smartphone ligado ao PC para manter a localização falsa ativa. O local escolhido vai ser sempre mantido mesmo depois de desconectar o cabo entre o iPhone e o PC.

Apenas quando reiniciar o seu dispositivo irá repor a sua localização para a atual. Na página do Foneazy MockGo vamos encontrar o guia completo para tornar a aplicação ainda mais eficiente, basta visitar este link.

Conclusão

Sem dúvida, existem pontos a favor e outros contra, contudo acreditamos que as vantagens superam quaisquer desvantagens.

Por um lado, esta é uma daquelas aplicações que evita um jailbreak que nem sempre corre bem... Por outro lado, apresentou-se como robusta e cumpridora das suas ações.

Não menos importante, destaque para o facto de serem colocadas muitas ferramentas e opções à disposição, tornando o software acessível a qualquer utilizador, sendo, ao que parece, bastante seguro de utilizar.

Por último, temos a parte menos positiva que, mesmo assim tem algo que podemos dar mérito: trata-se de um software comercial. Contudo, o preço é bastante e existem assinaturas mensais ou anuais e, para quem estiver disposto, existem mesmo um assinatura lifetime (para todo o sempre), que será aquele que mais em conta fica!

Em resumo, para os utilizadores que assim necessite o Foneazy MockGo vale cada cêntimo que lhe é pedido.

Desconto adicional de 30%

Durante a elaboração do artigo, demos conta que está em vigor uma campanha mundial.

Segundo a marca, basta usar o cupão FPU5YU e acedemos automaticamente a 30% de desconto extra sobre a tabela de preços apresentada.