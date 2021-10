TSMC diz que algumas empresas estão a provocar artificialmente a escassez de chips

A escassez de chips é um dos mais graves problemas do momento na indústria tecnológica. Como sabemos, vários setores estão a ser fortemente afetados, e as pessoas estão com dificuldades em conseguir os equipamentos que procuram. A pandemia da COVID-19 é a principal responsável por esta situação, no entanto parece que nem tudo é o que parece.

De acordo com a gigante TSMC, algumas empresas do setor estão a provocar artificialmente a escassez de chips. Ou seja, há empresas na rede de fornecimento que acumulam stock de componentes e aumentam os preços dos mesmos.

Será que a escassez de chips não é como se pensa?

A TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) é atualmente uma das maior e mais importantes fabricantes de chips do mundo. A empresa taiwanesa fornece algumas das mais poderosas marcas tecnológicas, sendo, por exemplo, responsável pelo fabrico dos chips dos equipamentos da Apple.

Mas Mark Liu, presidente da TSMC, falou agora à revista TIME sobre o flagelo da escassez de chips. O executivo deixou uma acusação importante que nos pode ajudar a compreender melhor o que se passa, afinal, nesta situação. Liu referiu que uma parte da escassez de chips poderá estar a ser provocada artificialmente por uma ou mais empresas da rede de fornecimento de chips.

Nas declarações, o presidente não revela nenhum nome para esta acusação. No entanto tenta assim limpar o nome da TSMC, pois muitos julgam que o facto de o mercado ter sofrido um aumento de preços se deve à limitação que a fabricante tem de não conseguir garantir uma produção adicional em casos de emergência.

De acordo com Mark Liu, o setor automóvel, por exemplo, apontou de imediato o dedo à TSMC, uma vez que consideravam a fabricante como principal responsável pela escassez de chips. E Liu esclareceu:

Eu disse-lhes "vocês são os clientes dos meus clientes. Como eu poderia [dar prioridade a outros] e não vos dar chips?".

Há empresas a armazenar chips e a aumentar os preços

Dessa forma, o executivo reuniu uma equipa para investigar o que se estava a passar e apurar quais eram os clientes que realmente estavam a ficar sem stock. E também determinar quais os clientes que poderiam estar a armazenar chips 'no colchão' para benefício próprio, o que resultaria numa falsa escassez de componentes e aumento dos preços.

Como resultado, a TSMC decidiu reduzir o stock fornecido às empresas que acreditava estarem a armazenar stock quando ainda tinham componentes. E também aumentar o fornecimento às empresas que acreditava estarem verdadeiramente sem stock. Assim, embora a decisão não tenha sido muito bem vista por algumas empresas, parece ter sido a mais justa dada a situação atual.

Em suma, a TSMC sugere que o problema não são os seus clientes, mas sim os intermediários e distribuidores que acumulam chips sem necessidade e, intencionalmente, aumentam os preços dos mesmos para saírem a ganhar.