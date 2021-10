Google Maps ganha modo de navegação “lite” a pensar nos ciclistas… mas há mais

A Google tem vindo a trazer ao seu serviço de mapas principal funcionalidades únicas e hoje anunciou três grandes novidades. Neste rol de novos recursos que em breve estarão disponíveis para os utilizadores, o objetivo é proporcionar viagens mais sustentáveis do ponto de vista ambiental.

Além de um modo de navegação lite a pensar nos ciclistas existem outras propostas que o ajudarão nas suas viagens.

Existem inúmeros fatores já amplamente debatidos sobre o impacto da mobilidade no meio ambiente. São muitos os incentivos para se trocar o carro a combustão por alternativas elétricas, seja o carro, a bicicleta ou até a trotineta, além da utilização óbvia de meios de transporte coletivos.

Os veículos nas estradas são responsáveis ​​por mais de 75% das emissões de CO2 do transporte e são um dos maiores contribuintes de gases de efeito estufa em todo o mundo, de acordo com a Agência Internacional de Energia. Hoje, decorre o evento Sustentabilidade com a Google, onde a empresa anunciou três novas atualizações do Google Maps para ajudar a reduzir essas emissões e fornecer às pessoas opções mais verdes durante as deslocações.

Rotas eco-friendly

A novidade já era conhecida e agora está finalmente disponível para os utilizadores do Google Maps. É verdade que ainda está limitada aos Estados Unidos, mas, em breve, poderemos vê-la noutros pontos do globo dada a sua relevância. Em 2022 deverá chegar à Europa.

Agora, além de mostrar a rota mais rápida, o Google Maps também exibirá aquela que será mais económica em termos de combustível, caso não seja também a mais rápida. Com apenas alguns toques, poderá ver a economia de combustível relativa e a diferença de quilómetroes entre as duas rotas e escolher aquela que funciona melhor para o condutor.

Navegação Lite para os ciclistas

Em breve, o Google Maps irá também receber uma novidade a pensar nos ciclistas. Esta novidade surge depois do aumento de utilização de rotas de bicicleta ter aumentado 98% nas cidades em todo o mundo, no último ano.

Para facilitar os utilizadores que querem um serviço mais simplificado, a Google está a ajustar o seu serviço. Com a navegação leve, os ciclistas podem ver rapidamente detalhes importantes sobre a sua rota sem a necessidade de manter o ecrã ligado ou entrar na navegação passo a passo.

Num piscar de olhos, pode acompanhar o andamento da viagem, ver a atualização do percurso em tempo real e até saber a elevação da sua rota para manter o foco onde precisa estar - na estrada. Nos próximos meses, a navegação Lite começa a ser implementada em todos os lugares em que a navegação por bicicleta está disponível no Android e iOS.

Informação alargada de partilha de motas e bicicletas

Quando se trata de alternativas ecológicas para conduzir, a Google quer dar aos utilizadores a opção de partilha de informações. É por isso que a partilha de informações de bicicletas e motas disponíveis para utilização está a ser alargada a mais de 300 cidades ao redor do mundo no Android e iOS.

Assim, torna-se mais fácil encontrar um transporte disponível e uma estação para deixar o veículo para que outra pessoa possa usufruir do mesmo serviço.