À medida que nos aproximamos da data para o lançamento dos novos processadores da Intel, vão surgindo mais informações que revelam pormenores sobre estes equipamentos.

Mais recentemente os modelos desta linha surgiram listados na Amazon da Holanda. E o CPU topo de gama Intel Core i9-12900K surge com um valor de 847 euros.

Há cada vez mais notícias sobre os próximos processadores Intel. E como já aqui referimos, algumas unidade estão mesmo a ser vendidos no mercado negro. Um utilizador já adquiriu um exemplar e partilhou imagens do mesmo com alta resolução, como pode ver aqui. Mas há agora mais novidades que desvendam um pouco mais o véu destes tão aguardados chips.

Intel Core i9-12900K listado na Amazon Holanda por 847 euros

As últimas informações revelam que os próximos processadores da linha Alder Lake surgiram agora listados na Amazon Holanda. Estes dados foram divulgados pelo utilizador Guido Vandecasteele na sua conta do Twitter, onde deixa as imagens dos equipamentos listados assim como as informações que os acompanham.

Claro que as atenções recaem no modelo topo de gama Intel Core i9-12900K que surge listado por 846,92 euros. O Intel Core i7-12700K aparece por 641,38 euros e o i5-12600K surge por 323,83 euros.

Intel Core i9-12900K

De acordo com o site da Amazon alemã, o i9-12900K contará com 16 núcleos (8+8) e 24 threads. Os 8 núcleos de alto desempenho vão trabalhar a 5,00 GHz e a frequência turbo de até 2 núcleos será de 5,30 GHz. Já os 8 núcleos de eficiência energética vão operar a 3,80 GHz e no máximo 4 deles vão atingir 3,90 GHz. O processador topo de gama conta com 30 MB de cache L3, o consumo máximo será de 228 W e o TDP de 125 W.

O preço de quase 847 euros parece ser demasiado exagerado pois a previsão é que este CPU possa chegar ao mercado com um valor a rondar os 750 euros.

Intel Core i7-12700K

Por sua vez o i7-12700K é referido como tendo 12 núcleos e 20 threads. Os 8 núcleos de alto desempenho vão trabalhar a 4,7 GHz e em turbo 1 a 2 núcleos atingem 5,00 GHz. Dos restantes núcleos, 4 vão operar a 3,60 GHz, entre eles 1 a 2 conseguirão um turbo de 3,8 GHz. Terá 25 MB de cache L3.

Intel Core i5-12500K

Finalmente o i5-12500K conta com 10 núcleos e 16 threads. Dos núcleos, 6 de alto desempenho vão conseguir 4,50 GHz, com 1 a 2 a conseguir 4,90 GHz em turbo. Já os restante 4 núcleos atingirão 3,40 GHz, com 1-2 a 3,60 GHz em turbo. O cache será de 20 MB L3.

