Veja as imagens do CPU Intel Core i9-12900K comprado no mercado negro

Os novos processadores da linha Alder Lake da Intel estão quase a chegar oficialmente às prateleiras das lojas. No entanto, quem quiser um modelo destes chips mais cedo, já poderá consegui-lo através da compra no mercado negro.

Desta forma, já há fotografias divulgadas online daquele que será o processador topo de gama desta linha, ou seja, o Intel Core i9-12900k. Veja as imagens.

No mês de julho referíamos que havia já à venda exemplares do processador Intel Core i9-12900k na China a cerca de 1.000 euros. Para além disso, outros consumidores relataram diferentes vendas no mercado negro deste CPU topo de gama da linha Alder Lake.

A culpa desta realidade é atribuída às empresas OEM e fabricantes de motherboards, uma vez que estas têm acesso a este hardware antes do seu lançamento oficial. Desta forma, os exemplares que não são utilizados, acabam por ser postos à venda. Assim sendo, quem já comprou um destes processadores, partilhou agora as imagens do mesmo na Internet.

Será este o processador Intel Core i9-12900k?

O utilizador designado Yuuki_ans comprou um dos processadores Intel Core i9-12900k à venda no mercado negro e divulgou algumas fotografias detalhadas do equipamento na sua conta da rede social Twitter. Este modelo está a ser vendido online em sites chineses com preços a rondar os 4500 CNY, cerca de 600 euros.

Segundo o agora proprietário do CPU, este é então o topo de gama da 12º geração Intel Core. O processador tem inscrita a sigla "QX7H", ou seja, trata-se de uma amostra de engenharia e um exemplar do segundo estágio (ES2). Assim, é um processador que funciona com frequências entre 3.5 GHz e 4.5 GHz.

De acordo com o site Videocardz, os CPUs Alder Lake já estão no terceiro estágio (ES3).

As imagens partilhadas contam com uma boa resolução, o que nem sempre acontece neste género de informação. Assim sendo, podemos ver com bastante pormenor os detalhes deste modelo.

Os rumores mais recentes indicam que estes novos processadores da Intel devem chegar oficialmente com preços entre os 578 e 605 dólares (~498 a ~521 euros). Como tal, o utilizador Yuuki_ans poderá ter adquirido este CPU por um preço superior, sem que o mesmo funcione.

Leia também: