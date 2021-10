iPhone 13 Pro Max arrasa Samsung Galaxy S21 Ultra no teste de bateria

A Apple tem vindo a melhorar progressivamente vários componentes do iPhone para oferecerem a melhor experiência de utilização. Apesar de ficar atrás dos concorrentes num ou noutro aspeto, o seu conjunto quer afirmar-se como o melhor que o utilizador possa obter. Temos visto testes ao ecrã, com excelentes resultados, houve um incremento na velocidade de carregamento e tem um poderoso processador. A bateria foi outro componente melhorado e o iPhone 13 Pro Max mostrou como tem agora muito mais energia disponível.

Num teste lado a lado com o seu mais direto concorrente, o topo de gama da Apple arrasou o Samsung Galaxy S21 Ultra.

A bateria nos iPhones, até há uns anos, era problemática. Contudo, os melhoramentos feitos em vários componentes, a otimização do sistema operativos, veio melhorar a autonomia e colocar os iPhones num patamar muito satisfatório. Com o iPhone 12, houve mais um bom incremento.

No mercado Android há equipamentos com muita autonomia, que carregam muito mais rápido e que são de excelente qualidade. No entanto, já começam a ter de dividir o pódio, em quase tudo onde são os melhores, com a Apple.

Bateria do iPhone 13 Pro Max é muito melhor que a dos iPhones anteriores

Recentemente, comparado com gerações anteriores do iPhones, o iPhone 13 Pro Max mostrou que consegue cerca de 10 horas de autonomia, ficando substancialmente à frente dos seus irmãos. Até o iPhone 13 mini recebeu um excelente incremento, conseguindo mais de 6 horas de funcionamento contínuo, o que é excelente para um smartphone de tamanho reduzido.

Com mais tempo de utilização, conforme mostramos nas nossa sprimeiras impressões, a bateria do topo de gama começa a destacar-se. A Apple fez um excelente trabalho.

iPhone 13 Pro Max versus Samsung Galaxy S21 Ultra

Se dentro de portas o iPhone 13 Pro Max bateu toda a sua concorrência com uma margem enorme, era interessante ver contra o seu mais direto concorrente no mundo Android, o Galaxy S21 Ultra.

O canal PhoneBuff voltou aos testes e colocou lado a lado os topos de gama. São equipamentos diferentes no que toca ao hardware e ao sistema operativo. As características são determinantes para o consumo de bateria. Se nuns testes mais RAM é importante para conseguir gerir os processos e fornecer mais desempenho, noutros, como na bateria, mais pode ser menos.

Num análise comparativa entre os dois topos de gama, vemos que o Galaxy S21 Ultra tem uma bateria maior, com 5000 mAh. O iPhone 13 Pro Max tem atualmente a maior bateria alguma vez usada num iPhone, com 4352 mAh. Também é importante destacar que o Samsung tem um ecrã ligeiramente maior, 6,8 polegadas contra as 6,7 polegadas do iPhone e consegue mais resolução.

Ambos têm 120 Hz de taxa de atualização e o smartphone da Apple está equipado com o mais recente sistema operativo da empresa. Conforme já vimos noutros comparativos, o teste utiliza um braço robótico para executar as rotinas, e provocar constantemente ação até a bateria ficar drenada.

Resultados que não dão margem para dúvida. O iPhone arrasou

O teste começou por fazer uma chamada telefónica de uma hora, depois passou à escrita de SMS, ler emails e conseguir tirar proveito dos 120 Hz. Começou-se de imediato a ver algumas diferenças no consumo de energia entre os dois equipamentos, mas muito "taco a taco". Contudo, quando foram usadas aplicações com mais requisitos de bateria, o iPhone destacou-se pela moderação no consumo de energia.

Apesar do Galaxy S21 Ultra ter uma bateria 14,8% maior que a do iPhone 13 Pro Max, em praticamente todas as tarefas, o smartphone da Apple consumiu menos bateria o que é um excelente prenúncio do resultado final.

Contas feitas, quando o Galaxy S21 Ultra se desligou, o iPhone 13 Pro Max ainda tinha 25% de bateria. Portanto, 25% de bateria, em teoria, ainda daria para pelo menos para mais de duas horas intensivas de uso.

Conforme podemos ver, tarefa a tarefa, o iphone 13 Pro Max concluiu com sucesso e com menor consumo de energia. Esta otimização levou a um resultado que traz muita qualidade de utilização aos utilizadores. Tendo em conta que estes testes são muito genéricos, o resultado poderá ter em cada utilizador um desfecho diferente. Mas este é um bom indicador.