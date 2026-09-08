Jovens trocam em massa o iPhone pelo novo Samsung Galaxy Z Fold 8

O mercado dos smartphones acaba de registar uma viragem que coloca em causa a fidelidade dos utilizadores à Apple. Dados revelam que a aposta da Samsung no segmento dos ecrãs dobráveis, em especial o Galaxy Z Fold 8 está a conseguir atrair uma faixa etária até agora quase exclusiva do iPhone. A fasquia subiu e a concorrência sentiu o embate nas vendas.

Segredo do sucesso do Samsung Galaxy Z Fold 8

Segundo relatórios do setor, a proporção de proprietários de smartphones da Apple que decidiram migrar para os novos modelos da Samsung duplicou face ao ano anterior. Esta mudança expressiva é liderada principalmente por adolescentes e jovens adultos entre os vinte e os trinta anos. Trata-se de um público que sempre colocou o iPhone no topo das suas preferências e ignorava o apelo dos dobráveis.

A principal razão deste fenómeno comercial assenta nas alterações aplicadas ao design do Galaxy Z Fold 8. A marca decidiu reformular as proporções do dispositivo, afastando-se do perfil mais estreito que caracterizava as gerações passadas. O novo modelo adota agora um ecrã exterior consideravelmente mais largo, tornando a utilização diária idêntica à de um telemóvel convencional quando fechado.

Jovens estão a abandonar em massa o iPhone

Esta evolução trouxe também vantagens diretas para o consumo de multimédia no ecrã interior desdobrado. Vídeos, redes sociais e navegação online tornaram-se bastante mais apelativos para o público mais novo. Este procura entretenimento visual sem as restrições de formato do passado. A barreira da habituação ao ecrã externo foi totalmente ultrapassada com esta abordagem, criando uma proposta verdadeiramente prática.

A resposta entusiástica do mercado criou um cenário de forte pressão industrial para a Samsung, superando as projeções internas mais otimistas. O volume inicial de pré-reservas forçou a empresa a aumentar o plano de produção em mais de um milhão de unidades adicionais face às previsões originais estabelecidas para este lançamento.

Rutura de stock e pressão na cadeia de produção

Para responder a esta procura sem precedentes e evitar atrasos nas entregas aos consumidores, as linhas de montagem tiveram de ser reorganizadas. A marca foi inclusivamente obrigada a desviar componentes estratégicos de outros equipamentos do seu catálogo para garantir o fluxo contínuo de fabrico deste dobrável.

Com este movimento, o segmento dos dispositivos dobráveis ganha um novo fôlego competitivo e obriga a indústria a rever estratégias de forma célere. Outras fabricantes já anunciaram intenções de seguir exatamente a mesma filosofia de ecrãs mais largos, enquanto o mercado aguarda com expectativa a resposta e os futuros passos da Apple neste formato.