Mercado de PCs e monitores gaming deve continuar em alta até 2025

Mesmo com todos os entraves e condicionantes provocados pela pandemia da COVID-19, como a escassez de chips, parece que a tendência é que alguns mercado cresçam de forma segura nos próximos anos.

De acordo com um recente relatório da empresa IDC, o mercado dos PCs e dos monitores gaming deve continuar em alta até ao ano de 2025.

Mercado de PCs e monitores gaming continua a crescer

Mesmo com o problema da falta de stock de chips, entre outros componentes, o mercado de PCs e monitores gaming não para de crescer.

Neste sentido, de acordo com um relatório divulgado pelo IDC (International Data Corporation), o envio de produtos desses dois segmentos vai continuar em alta nos próximos anos. Para além disso irão mesmo superar outros setores relacionados com computação.

Os pormenores do relatório indicam que o mercado dos PCs gaming, seja desktops como portáteis, deve sentir um aumento significativo. Ou seja, este setor deverá passar de 41,3 milhões de vendas em 2020, para um valor estimado de 52,3 milhões de unidades até 2025. Estes valores representariam então um crescimento anual de 4,8%.

Os analistas estimam ainda que o mercado de monitores gaming aumente de 14,2 milhões de unidades em 2020 para mais de 26,4 milhões até 2025. Em termos de crescimento, este rondaria os 13,2%.

A empresa adianta que estas projeções se baseiam nas recentes tendências do mercado. Ou seja, mesmo com as condicionantes da escassez generalizada que afeta fortemente o segmento de hardware, entre outros problemas, as vendas em 2021 continuam em alta.

No geral, espera-se que a soma da venda dos PCs e monitores gaming suba de 43 mil milhões de dólares obtidos em 2020 para mais de 60 mil milhões de dólares até 2025.

Para além disso, o relatório também prevê alterações no preço médio dos equipamentos. Ou seja, no caso dos PCs gaming, o IDC espera que o valor médio passe de 925 dólares para 1.007 dólares em 2025. No entanto também se aguarda a chegada ao mercado de novos modelos a preços mais acessíveis.

Por sua vez, os monitores gaming devem chegar a preços mais baixos em 2025. Assim, espera-se que passem dos médios 339 dólares para 309 dólares até 2025.

O IDC adianta que o relatório conta com dados de mais de 50 países.