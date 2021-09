iPhone 13 Pro Max bate recorde no teste à bateria com quase dez horas de uso contínuo

A Apple ao longo dos anos tem melhorado substancialmente a autonomia dos seus dispositivos. Atualmente estes estão entre os topos de gama com melhor desempenho. O iPhone 13 veio trazer mais tempo de utilização com uma bateria maior, um sistema mais otimizado e um conjunto, mesmo assim, rico em funcionalidades.

Num já habitual teste aos vários dispositivos Apple de última geração, o 13 Pro Max atingiu um nível de excelência ao nível da sua bateria. Vejam o vídeo.

iPhone 13 Pro Max oferece 10 horas de utilização ininterruptas

Conforme vamos poder ver, o canal do YouTube Mrwhosetheboss, mais uma vez, executou testes de bateria até levar os equipamentos à exaustão. Juntou um leque de iPhones recentes e colocou-os à prova lado a lado, em diversas funcionalidades que consomem bateria e exigem mais do equipamento.

Obviamente que não é um teste "chapa 5", cada um de nós tem os hábitos, os seus afazeres e consomem a energia do equipamento de forma diferenciada. Claro, nunca estamos com o equipamento interruptamente ligado até a bateria se esgotar. Mas estes testes dão-nos uma pequena ideia da qualidade da bateria e da evolução ano para ano.

Do iPhone SE 2020, passando pelo iPhone 11 e iPhone 12, a linha dos iPhones 13 deu cartas. De facto mostrou que a Apple melhorou a bateria e os consumos. O iPhone 13 Pro Max alcançou 9 horas e 52 minutos de uso contínuo, estabelecendo um recorde e batendo qualquer telefone anterior que o canal já tenha testado.

Portanto, são dez horas de ecrã ligado permanentemente a realizar um trabalho intensivo, como jogar, filmar, navegar ou estar no YouTube a ver vídeo.

Nova linha de iPhones tem autonomia bastante melhorada

O iPhone 13 Pro Max de facto destacou-se e o próprio YouTuber considerou-o como um dos melhores 5 smartphones alguma testados. No entanto, o iPhone 13, iPhone 13 Mini e iPhone 13 Pro também estiveram muito bem.

Vamos destacar já o iPhone 13 mini que tem uma bateria menor, um ecrã de 5,4 polegadas e mesmo assim atingiu 6 horas e 26 minutos, superando o iPhone 12 em meia hora. Depois, o novo iPhone 13 com 6,1 polegadas conseguiu aguentar-se 7 horas e 45 minutos no mesmo teste, quase duas horas a mais do que o modelo comparável da geração anterior.

O iPhone 13 Pro alcançou 8 horas e 17 minutos. Conforme referido atrás, o 13 Pro Max registou 9 horas e 52 minutos. Portanto, o 13 Pro e o Pro Max superaram a concorrência, apesar de terem agora ecrãs de alta taxa de atualização, o que significa que eles podem exibir conteúdo até 120 vezes por segundo (120 Hz).